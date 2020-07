Celso dá cinco dias a Pazuello para explicar uso de cloroquina em casos de covid-19

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, cobrou informações ao ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre o uso de cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da covid-19. O decano é relator de ação que questiona a orientação da pasta publicada em maio que liberou a prescrição das substâncias para casos leves da doença.

Documento CELSO PEDE EXPLICAÇÕES PDF

Leia Também Bolsonaro impõe e Ministério da Saúde libera cloroquina para todos pacientes com covid-19

Pazuello deverá enviar as informações em cinco dias. Os documentos serão usados pelo ministro para embasar decisão no processo apresentado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde (CNTS). A entidade pede ao Supremo liminar para obrigar o governo a se abster do uso das substâncias.

A liberação das substâncias foi o primeiro ato de Pazuello no cargo de ministro interino, e ocorreu após pressão do presidente Jair Bolsonaro. Antes dele, os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich se recusaram a assinar orientações para o uso da substância para todos os pacientes com covid-19.

O documento assinado por Pazuello aponta que não há comprovação científica da eficácia dos medicamentos, mas que o Conselho Federal de Medicina autorizou o uso da cloroquina e hidroxicloroquina. “A prescrição de todo e qualquer medicamento é prerrogativa do médico, e que o tratamento do paciente portador de COVID-19 deve ser baseado na autonomia do médico e na valorização da relação médico-paciente que deve ser a mais próxima possível, com objetivo de oferecer o melhor tratamento disponível no momento”, apontou o Ministério da Saúde.

O protocolo alterou postura adotada pela pasta, que tendia a ser mais cautelosa no tratamento da covid-19 devido aos efeitos colaterais graves da cloroquina, como parada cardíaca.