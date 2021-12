Celso Campilongo e Ana Bechara eleitos diretores da Sanfran

O professor Celso Fernandes Campilongo, titular de Filosofia e Teoria Geral do Direito, e a professora Ana Elisa Liberatore S. Bechara, titular de Direito Penal, foram eleitos nesta terça-feira, 30, diretor e vice-diretora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).

A votação foi virtual, por causa da pandemia, e os docentes concorreram em chapa única. Eles serão empossados em fevereiro para conduzir os trabalhos da mais antiga academia de Direito do País por um mandato de quatro anos, até 2026. A faculdade nas Arcadas do Largo de São Francisco foi fundada em 11 de agosto de 1827, abrindo as portas para os cursos jurídicos no Brasil.

“O fato é revelador, de uma parte, da grande convergência da faculdade em torno das propostas para a FD e, de outra parte, do reconhecimento dos êxitos da atual gestão do professor Floriano de Azevedo Marques Neto, da qual tomamos parte, respectivamente, como vice-diretor e vice-presidente da comissão de pós-graduação”, afirmam os candidatos.

A expectativa é que eles deem continuidade aos projetos de requalificação da infraestrutura, melhorias nas instalações, implementação do projeto pedagógico, reformulação da pós-graduação, elaboração do projeto acadêmico e aprofundamento dos programas de inclusão, permanência e internacionalização.

Há também propostas de consolidação das políticas de gênero e inclusão, conclusão da nova biblioteca, continuidade da implementação do Plano Diretor de preservação do Patrimônio Histórico e avanço na digitalização do acervo de obras raras.

Graduado, mestrado e doutorado pela Faculdade de Direito da USP, Celso Campilongo tem trabalhos nas áreas da Teoria da Democracia e da Constituição, Teoria dos Sistemas, Direito da Concorrência, Teoria do Estado, Filosofia, Sociologia e Teoria Geral do Direito. Hoje ocupa o cargo de vice-diretor da SanFran. Também coordena o núcleo de Teoria e Filosofia do Direito do Programa de Pós-Graduação da PUC-SP. Além disso, é membro das Academias Brasileiras de Direito Notarial e Registral e conselheiro do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e Legislativos da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Antes disso, foi membro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e secretário-executivo do Ministério da Justiça.

Graduada, doutora e livre-docente pela SanFran, Ana Elisa Bechara pesquisa teoria do bem jurídico-penal, hermenêutica penal, corrupção e criminalidade econômica, política criminal e questões de gênero e violência sexual. Ocupa hoje a vice-chefia do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia e a vice-presidência da comissão de pós-graduação. Antes disso, foi pesquisadora convidada na Alemanha e na Espanha, membro do Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária e do Comitê Interinstitucional de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do governo de São Paulo.