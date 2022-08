Cassação de mandato parlamentar por fato definido como crime

Os anos de eleições costumam aquecer o cenário político por todo o país. Desde cassações de mandatos eletivos, passando por acusações criminais, escândalos midiáticos e até Fake News envolvendo conhecidos nomes da política, alguns novos que ganharam súbita repercussão, outros já afamados pelos corredores da República.

Nesta linha, a recente cassação de parlamentar do Município do Rio de Janeiro em decorrência da alegada quebra de decoro parlamentar desperta determinados questionamentos acerca da definição da exigência comportamental imposta a um representante do povo e que, com frequência, acarreta a perda do mandato de representante eleito.

Sabe-se que a atividade política é constantemente associada à ausência de filtros éticos por parte daquele que a exerce e, portanto, há no imaginário popular a crença de que exigir determinada postura moral e ética como requisito de exercício da política seria irônico, e até contraditório.

Todavia, dispensando-se as discussões acerca da veracidade das premissas populares, a atividade parlamentar requer uma exteriorização honrosa por parte daquele que representa o povo.

Desta forma, a falta de decoro parlamentar pode ser definida como a falta de decência no comportamento pessoal – ainda que fora das funções do cargo – que seja capaz de ofender a toda a casa representativa.

Uma vez que as casas legislativas são formadas por representantes de uma coletividade, é natural que a conduta desonrada não se esgote no indivíduo que a cometeu, de forma que há uma honra coletiva a ser preservada.

Neste sentido, a cassação do mandato parlamentar por quebra de decoro parlamentar é fundamentada no Art.55, inciso II da Constituição Federal (CF), como procedimento apto a excluir o parlamentar que, por ato de desonra ou descompostura, afete a integridade que um Poder da República deve preservar.

Assim, a subjetividade presente na definição do comportamento indecoroso faz com que a cassação do mandato só possa ser decidida após deliberação dos demais membros da casa legislativa.

Em perspectiva, o ato torna-se não só disciplinar – no sentido de afastar do parlamento um membro que tenha violado as normas internas estabelecidas -, mas também político, ao passo que o representante que obtiver apoio de seus pares não será excluído, visto que cabe a eles dizer se houve ou não quebra de decoro.

Não obstante, a questão da quebra do decoro ganha relevo quando o fato indecoroso também constitui crime, vez que não há, num primeiro momento, qualquer óbice para que se promova a cassação, de forma que o parlamentar poderá, além de perder o mandato eletivo, ser condenado criminalmente.

Nesta circunstância, entram em confronto a presunção de inocência com a liberdade que o Poder Legislativo possui para iniciar o processo de exclusão de seus membros em procedimento político-disciplinar, ainda que já haja uma investigação ou até mesmo um processo judicial que apure a prática de infração penal contra o mesmo agente.

Portanto, não é necessário que se aguarde a conclusão da ação penal para excluir o parlamentar se a casa a que pertence entender que pode ter havido a quebra de decoro, submetendo à votação dos demais integrantes.

Isto porque a deliberação traz em si um aspecto eminentemente subjetivo das decisões, visto que os membros votantes podem decidir por motivos de foro íntimo, levando a condenação do parlamentar, ainda que contra ele não pesem fortes elementos probatórios da conduta indisciplinada.

Há de se pontuar, contudo, que a possibilidade de afastamento de parlamentar por deliberações de sua casa legislativa em razão de fatos que também tipificam infrações penais é demasiadamente arriscada, vez que a exclusão de um agente político pode afetar sua imagem e reputação de forma tão contundente que a reprimenda penal venha a se tornar inócua, a depender da tipificação legal.

Em conclusão, alia-se à problemática levantada o fato de que a quebra de decoro não pode ser judicialmente revista, salvo no tocante à formalidade do processo de cassação, isto porque, conforme se pontuou em linhas anteriores, trata-se de questão política de assunto interno da Casa Legislativa.

*Leonardo Tajaribe Jr., advogado criminalista. Especialista em Direito Penal Econômico (COIMBRA/IBCCRIM). Pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal (UCAM). Conselheiro de Assuntos Jurídicos e Estratégicos da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ)