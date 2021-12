Caso ‘Campo de Marte’: acordo abre espaço fiscal para a Prefeitura antecipar investimentos indispensáveis

A possível assinatura pela Prefeitura de São Paulo do maior acordo judicial da história do Município, concluindo afinal o conflito com a União inaugurado ainda no século passado, no caso do “Campo de Marte”, tem o grande mérito de abrir espaço fiscal para a municipalidade antecipar em muitos anos os investimentos indispensáveis em uma Cidade ainda tão desigual. Esse potencial decorre da possível economia anual de cerca de R$ 3 bilhões com o pagamento das parcelas da dívida do Município refinanciada pela União à qual seria dada integral quitação. Encerrar-se-iam décadas de confronto, para o nascimento de um tempo de oportunidades.

Quanto vale para os paulistanos que investimentos em habitação, saneamento, saúde, educação, mobilidade, entre tantas demandas, sejam realizados agora e não daqui a 20 ou 30 anos? Quem depende desses investimentos tem pressa e não pode aguardar a conclusão de infindáveis discussões doutrinárias sobre a aplicação do critério “A” ou “B” para liquidação do crédito da Prefeitura, que certamente adviriam da continuidade do processo judicial. Seguramente, o retorno social dos investimentos potencialmente antecipados pela assinatura do acordo supera em muito qualquer diferença no valor do crédito que a Prefeitura poderia esperar receber da União mantendo-se inflexível nessa disputa.

Essa longa demanda envolvendo o “Campo de Marte” começou com Revolução Constitucionalista de 1932, já próxima de completar 90 anos, que deixou marcas na história, no orgulho e no território da Cidade de São Paulo. Decretado o silêncio dos canhões, iniciava-se a história de luta de muitos paulistanos e paulistanas anônimos que, com o poder dos argumentos e do bom Direito, ousaram exigir da União, ao longo das últimas sete décadas, a justa indenização pela expropriação territorial realizada na área que hoje se conhece por “Campo de Marte”.

Trata-se a disputa de ação judicial proposta em 1958, na qual se discute a titularidade da área do chamado “Campo de Marte”, violentamente tomada pelas Forças Federais no curso dos combates contra os bravos soldados paulistas. O acordo, em construção pela Procuradoria Geral do Município e pela Advocacia Geral da União, prevê que a União aceite a quitação da dívida da Prefeitura, refinanciada com a União nos anos 2000 e hoje em cerca de R$ 25 bilhões, em troca da manutenção como federal da propriedade de parcela do terreno atualmente destinada ao uso da Aeronáutica.

Considerando a premissa contida em decisão do Superior Tribunal de Justiça, que afastou qualquer pretensão da Prefeitura ao reestabelecimento completo da posse e propriedade integral do “Campo de Marte”, a decisão se resumiria às hipóteses de (i) aguardar a solução final do processo judicial, com a liquidação da indenização a favor da Prefeitura e posterior execução da condenação mediante regime de precatórios, ou (ii) entrar em acordo direto com a União com relação ao valor a ser indenizado, abreviando o recebimento pela Cidade dos benefícios esperados com a condenação. Neste contexto, cálculos preliminares da Prefeitura estimam que a indenização a ser apurada no processo possa alcançar R$ 49 bilhões, a depender dos critérios adotados. Por outro lado, a União estima esse valor como sendo inferior a R$ 20 bilhões.

Vale ainda lembrar que se está falando de um acordo judicial assinado entre dois entes da Federação, não sendo correta a ideia de “jogo de soma zero”, onde as partes imaginam que o ganho de um deve corresponder necessariamente à perda do outro. Para a União o acordo também é benéfico, uma vez que ela encerrará uma demanda judicial com uma contingência de risco fiscal alto, regularizando a propriedade e a posse de uma área de grande importância estratégica para a Aeronáutica. Assim, caso as negociações em andamento desaguem efetivamente em um acordo, estaremos diante de um marco histórico para a Cidade de São Paulo e para o país.

Diante da possibilidade de antecipação de décadas de investimentos relevantes para a Cidade e das incertezas que cercam esse processo judicial, seja do ponto de vista da apuração dos valores a serem liquidados, como dos prazos de conclusão do processo, a simples comparação de valores hipotéticos de indenização como medida para a avaliação da vantajosidade do acordo é um erro. A população de São Paulo não pode deixar escapar essa possibilidade de entendimento seduzida pela miragem de uma indenização que pode ou não se materializar. O fim dessa disputa interessa a toda sociedade brasileira e apenas aqueles que se alimentam do conflito e da desconfiança vibram com a possibilidade desse acordo não vir a se concretizar. Que esse acordo possa ser mais uma justa homenagem da Cidade àqueles que viveram pouco para morrer bem e morreram jovens para viver sempre.

*Guilherme Bueno de Camargo, secretário da Fazenda da Prefeitura de São Paulo); Luis Felipe Vidal Arellano, secretário adjunto de Fazenda na Prefeitura de São Paulo