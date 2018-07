Casal ‘Dudu’ usufrui de recursos ilícitos ‘bem longe’ de Belém, diz Procuradoria

O Ministério Público Federal do Pará juntou a uma ação por improbidade administrativa contra o ex-senador e ex-prefeito de Belém Duciomar Costa (PTB), o ‘Dudu’, fotos do ex-chefe do Executivo com sua mulher. Segundo os investigadores da Operação Forte do Castelo – deflagrada em dezembro contra esquema de fraudes milionárias em licitações na gestão ‘Dudu’ em Belém – , as imagens apontam uma vida de luxo do casal em São Paulo.

+ Varredor de rua de Belém no governo ‘Dudu’ aumentou patrimônio em 6.567%, diz investigação

Duciomar ‘Dudu’, que está em regime de prisão domiciliar, foi senador entre 2002 e 2004 e prefeito de Belém entre 2005 e 2012.

A PF e a Procuradoria suspeitam que ‘Dudu’ comandava organização criminosa que teria desviado R$ 400 milhões dos cofres públicos por meio de fraudes a licitações durante sua gestão na capital paraense, entre 2005 e 2012, nas secretarias de Comunicação, Habitação e Urbanismo.

+ Mulher do ex-prefeito de Belém aumentou patrimônio em 200 vezes, diz Procuradoria

+ Grupo que desviou R$ 400 milhões não tinha capacidade financeira, diz PF

‘Dudu’ e sua mulher vivem em um apartamento de 248 m² na capital paulista, destacam os investigadores. O imóvel está em nome da empresa ST Sistemas e Transporte LTDA.

“Em uma estimativa de preço obtida na internet, para um imóvel localizado naquela localidade, o metro quadrado sairia atualmente por volta de R$ 7.950,00, o que faria um imóvel de 248 m² valer cerca de R$ 1,957 milhão: ainda, comprova-se que o casal vive maritalmente e usufruindo dos recursos financeiros obtidos ilicitamente com as fraudes na Prefeitura de Belém, bem longe da capital paraense”, afirmam os procuradores Alan Rogério Mansur Silva e Ubiratan Cazetta.

Elaine Baia Pereira foi alvo de quatro ações por improbidade. Contra ‘Dudu’, seu marido, o Ministério Público Federal ajuizou seis ações.

COM A PALAVRA, ‘DUDU’

A reportagem entrou em contato com a defesa de Duciomar Costa ‘Dudu’. O espaço está aberto para manifestação.