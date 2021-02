Carteira de investimentos pode ir além do mercado tradicional

Fundos, títulos de crédito e ações. São esses ativos tradicionais que, muitas vezes, preenchem os portfólios dos investidores. Porém, será que não vale olhar para o outro lado da esfera, dos investimentos alternativos? Afinal, diferentes tipos de aplicações cabem sim dentro da mesma carteira, principalmente em um período de juros baixos.

A diversificação da base pode contemplar, por exemplo, produtos e aplicações de startups, como crédito privado e títulos de dívida. O P2P, que são transações feitas na forma de empréstimos, é uma forte tendência de investimento variado, com crescente número de adeptos no mundo. Nesta modalidade, investidores estão obtendo bons retornos, com segurança e taxas atrativas de ganho.

Outras opções podem ser a compra de participação em empresas de capital fechado ou até mesmo o equity crowdfunding, oferta on-line de valores mobiliários de startups. Cada aplicação tem as suas características específicas. Algumas são mais rentáveis, outras, mais seguras. É importante sempre levar em consideração e analisar a rentabilidade, o risco, o prazo e o mercado em que o produto está inserido.

Em um momento em que as aplicações que só pagam até 100% da Selic não estão com boas projeções de resultados, vale ficar atento e considerar os ativos alternativos como oportunidades do mercado. É possível conquistar bons retornos financeiros mesmo diante de um cenário de recuperação econômica gradual.

