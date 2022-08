Carta de D. Pedro I: ‘Deixem em paz o meu coração’

Ao Exmo. Sr. Embaixador do Brasil em Portugal,

Dirijo-me à V. Exª para expor e solicitar o seguinte:

Tomei conhecimento que a Câmara Municipal do Porto deu parecer favorável ao traslado de meu coração para o Brasil que, há mais de cento e oitenta anos, encontra-se depositado na Igreja da Lapa.

Esse ato será parte das comemorações dos duzentos anos de emancipação política de vosso país, levado a cabo pelo atual governo federal, cujo ápice da celebração seria o dia 7 de setembro quando, através de meu brado “Independência ou Morte!”, rompi com os laços que prendiam o Brasil à corte portuguesa, no ano de 1822.

Sem sombras de dúvida, é uma efeméride importante e que deve ser realmente comemorada. Afinal de contas, é a data maior do Brasil e me sinto orgulhoso de ser parte dessas comemorações. No entanto, considero descabida tal iniciativa e, para tanto, faço lembrar às autoridades brasileiras a minha vontade de que meu coração permaneça em terras lusitanas. Foi esse o meu último pedido à minha segunda esposa Maria Amélia, no leito de morte, no Palácio de Queluz e que teve a anuência de minha filha Maria da Glória, rainha de Portugal.

Há cinquenta anos, quando das comemorações do sesquicentenário da mesma data, os governos de Portugal e do Brasil celebraram um acordo diplomático e o meu corpo veio para o Brasil para ficar ao lado dos restos mortais de minhas digníssimas esposas, Leopoldina e Amélia, que me fazem companhia no Panteão Real, localizado na base do Monumento à Independência do Brasil, em São Paulo.

Rogo, portanto, às Vossas Excelências, que deixem meu coração onde ele está, pois foi esse o meu desejo em homenagem a essa cidade do Porto que tão bem me acolheu, quando da guerra que empreendi contra a usurpação do trono português por parte de meu irmão Miguel.

O meu corpo já se encontra em solo brasileiro, como também estão os de meu filho Pedro II e minha neta Isabel, na Catedral de Petrópolis, no Rio de Janeiro.

Permitam, no ensejo, uma sugestão que deveria ser incluída no rol da programação do Bicentenário da Independência do Brasil: os recursos que o governo iria gastar para fazer o traslado de ida e volta do meu coração poderiam ser melhor aproveitados na recuperação do Museu Nacional, cujo edifício- Paço de São Cristóvão, me serviu de lar durante o tempo em que governei o Brasil.

Infelizmente, o governo brasileiro não soube preservá-lo de forma adequada, levando ao sinistro incêndio de 2018, que destruiu o prédio e perdeu-se um dos mais ricos acervos museológicos da América.

Saiba V. Exª que é assim que as nações modernas se comportam nas comemorações de suas efemérides, valorizando sua história e sua cultura, mediante ações concretas de preservação da memória e não em eventos pirotécnicos e necrófilos, que em nada contribuem para a construção da identidade nacional.

Sigo, assim, o exemplo de meu filho, Pedro II: ao saber que o Parlamento do Império pretendia erigir em praça pública uma estátua equestre em sua homenagem, por conta da vitória na Guerra do Paraguai, fez com que os recursos destinados a esse monumento fossem alocados para a construção de escolas, pois considerava que o desenvolvimento de uma nação se faz, também, pela educação de seus súditos.

Despeço-me de V. Exª rogando, mais uma vez, que deixem em paz meu coração!

Cidade do Porto, em 30 de julho de 2022.

Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon

Pedro I do Brasil e Pedro IV de Portugal

*Ricardo Oriá é historiador e advogado. Possui Doutorado em História da Educação pela USP e pós-doutorado em História Cultural pela UFF (Universidade Federal Fluminense). Foi professor do Departamento de História da Universidade Federal do Ceará (1991-1994) e consultor legislativo da área de educação e cultura da Câmara dos Deputados (1994-2022)