Carta ao novo presidente

Luiz Inácio, reveja o perfil de indicação de Ministros dos Tribunais Superiores e evite o desmonte da Justiça Criminal.

Senhor presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva: nove renomados juristas e um conhecido médico escreveram carta aberta a Vossa Excelência intitulada “Lula, reveja a Lei de Drogas e evite o encarceramento em massa”. No texto, invocam dados parciais e conhecidos aforismos do laxismo penal, como o de que “a prisão é incapaz de reinserir o indivíduo na sociedade”, para lhe pedir que traficantes não sejam levados à prisão. [1]

Inicialmente, é preciso lembrar que a estatística nem sempre conduz à verdade, como bem demonstrou Darrell Huff no clássico “How to Lie with Statistics” (1954), que inspirou lobistas do tabaco a usá-la para a defesa de seus interesses.

Ao contrário do que sugere o lamento dos ilustres missivistas – “em breve atingiremos a triste marca de 1 milhão de presos”, estudo do “Monitor da Violência”, realizado pela parceria do Núcleo de Estudos da Violência da USP com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, publicado no ano de 2021, revelou que o Brasil ocupava apenas a 26ª posição no ranking dos países que mais prendem no mundo, com cerca de 682 mil presos. Tem-se, conforme o referido estudo, a taxa de 322 encarcerados para cada 100 mil habitantes. [2]

O uso do advérbio “apenas” não ocorre por acaso. Foi utilizado com a prévia ciência de que o Brasil é o 6º país mais populoso do mundo, com mais de 214 milhões de habitantes. Logo, há considerável distância entre o número de população total (214 milhões de pessoas) e a população carcerária (682 mil presos).

De outro lado, o Brasil ocupa apenas a 123ª posição no ranking de presos provisórios no mundo (com 27,2 % do total da população carcerária). Se considerado apenas o número de mulheres presas, o Brasil ocupa a 83ª posição no ranking. E ainda: se comparado o nível de ocupação com a capacidade oficial, o Brasil ocupa a 54ª posição do ranking. [3]

Os números de encarceramento são ainda menores quando se considera que abrangem regimes semiaberto e aberto (que, na prática, não leva ninguém à prisão), bem como as medidas de segurança e tratamento ambulatorial. De acordo com as informações gerais do 12º ciclo (de Janeiro a Junho de 2022) do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN), apenas 326.365 pessoas se encontravam em regime fechado. Pelo mesmo levantamento, a taxa de aprisionamento no Brasil está em declínio. [4]

É preciso cautela e perspicácia para compreender em que lugar se encontra o país dentro do contexto mundial. Afinal, qualquer estudo estatístico precisa considerar a razão das grandezas do que se avalia. Não é correta a comparação dos números absolutos da população carcerária. É preciso conhecer a taxa comum de presos a cada 100 mil habitantes, pois, do contrário, ter-se-á a comparação de “alhos” com “bugalhos”.

Aliás, no ranking denominado “Global Peace Index – GPI”, que avalia os países mais seguros do mundo, o Brasil ocupa a vexatória 130ª posição do total de 163 lugares pesquisados. [5]

Há, portanto, um choque entre a realidade cruenta das ruas e a ideologia laxista que paira em alguns gabinetes do Poder Judiciário, na Academia e Universidades, a contribuir com a insegurança pública reinante nas cidades do país.

Ao lado disso, as organizações criminosas crescem constantemente e não estão apenas dentro dos presídios, como dizem os subscritores da citada carta, ao invocarem somente a parte do fenômeno que interessa à sua tese. As organizações criminosas estão nas esquinas das cidades, a comercializar seu principal produto lucrativo: as drogas. São as drogas que proporcionam o poderio financeiro para aquisição de armas, para organização de membros, para contratação de advogados e para a subsistência de familiares e integrantes. São as drogas que proporcionam o poderio econômico das facções e que lhes destinam o poder de ascensão nas respectivas comunidades, onde seus estatutos vigoram, onde as penas de morte são emanadas, onde agentes públicos sucumbem pelos atentados violentos. Onde, enfim, quem não reza a cartilha do “comando”, perece, seja ele o homem honesto, seja ele o criminoso.

Não foi à toa que a principal facção criminosa do país – “Primeiro Comando da Capital” – foi incluída pelo governo americano no “Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos”, tamanha a preocupação mundial com o fortalecimento econômico e criminoso desta organização. [6]

No entanto, paira na concepção de alguns operadores do direito o conceito romântico de criminalidade. Acreditam inocentemente que o tráfico realizado no varejo não tem relação com o contexto de organização criminosa que domina as esquinas. Creem utopicamente que qualquer cidadão pode abrir a sua “lojinha do tráfico” e competir com tais facções, como se estivessem em ambiente de mera “concorrência comercial”. E que, eles, presos, pobres comerciantes avulsos de droga, não devem permanecer no cárcere, onde existem as tais facções. Ora, não é o que ocorre na realidade.

Se tais concepções românticas permeassem apenas o intelecto de seus idealizadores, não haveria maiores consequências sociais. Porém, nos últimos tempos, estão produzindo consequências nefastas no seio da população, expondo-a a um estado de insegurança sem tamanho.

A partir de ativismo judicial incompreensível, diversas decisões dos tribunais superiores têm criado verdadeiro desmonte na Justiça Criminal, notadamente no combate ao narcotráfico.

Em nova via procedimental sedimentada – a concessão expedita de Habeas Corpus – pavimentou-se o caminho para a invalidação dos julgados dos tribunais estaduais, inclusive com trânsito em julgado. E tudo segue o mesmo roteiro: impetra-se o Habeas Corpus, ainda que para se contrapor a uma decisão definitiva; o relator não conhece do habeas corpus (até porque o instrumento não se prestaria à finalidade da impetração); no entanto, concede-se a ordem de ofício para desfazer-se o decidido na instância inferior. E tudo sem o devido contraditório. Tais procedimentos contribuem, inequivocamente, para o desprestígio da Justiça Criminal como um todo e trazem reflexos nefastos à Segurança Pública. [7]

Veja-se, por exemplo, estas decisões do STJ: (a) que revogou a prisão de traficante flagrado na posse de 311 quilos de cocaína por entender que essa quantidade de droga não é suficiente para demonstrar que ele se dedica à prática criminosa (HC nº 752.056-GO); b) que anulou a condenação de traficante por entender que o fato de ter fugido na posse da droga não justificaria a abordagem policial, mesmo possuindo diversos outros antecedentes criminais (HCº 737.075); c) que absolveu traficante que fugiu na posse da droga quando avistou a viatura policial, por entender que este fato não justificaria a abordagem e sua respectiva prisão em flagrante (HC nº 752.889); (d) que, pelas “regras de experiência e o senso comum”, anulou a condenação de traficante por não conferir credibilidade à palavra dos policiais militares de que tiveram autorização para ingressar na residência, onde o criminoso guardava drogas em evidente situação de flagrante delito por se tratar de crime permanente (HC nº 598.051) (e) que anulou condenação de traficante, que possui mandado de prisão contra ele e que, no momento do cumprimento deste, policiais militares flagraram mais drogas dentro da residência (HC Nº 732.986).

É possível avançar mais nos julgados do STJ: a) que afastou a hediondez do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e determinou o cálculo da fração de progressão da pena como se fosse crime comum (HC nº 736.333); b) que aplicou o redutor do privilégio para condenado por traficar mais de 200 quilos de drogas (HC n° 774.000); c) que entendeu que o rompimento de cadeado e a destruição de fechadura da porta da casa da vítima, com o intuito de invadi-la com o uso de arma de fogo não caracteriza tentativa de roubo (AREsp 974.254/TO); d) que considerou ilegal a atuação das Guardas Municipais no combate à criminalidade, olvidando-se de que, em inúmeros municípios, são estes efetivos que suprem a insuficiência de pessoal das demais corporações e contribuem efetivamente com a segurança pública local (AgRg HC nº 771.705 – SP); e) o voto concedido, em julgamento ainda em andamento, de que a palavra de policiais não seria suficiente para condenar réus em processos criminais, partindo-se do pressuposto de que eles mentem em seus depoimentos (AREsp 1.936.393).

E sem falar nos inúmeros Habeas Corpus que, seguindo o mesmo calvário da impunidade e mesmo depois de decisões definitivas, absolve, altera pena, modifica regime de pena, suspende a realização de julgamentos pelo Tribunal do Júri, entre outros; a transformar a caneta dos juízes de primeira instância e dos desembargadores dos Tribunais de Justiça em lápis, cujas decisões são “apagadas” do processo sem qualquer cerimônia ou preservação dos limites cognitivos e responsivos de cada instância judicial. [8]

São apenas alguns exemplos, dos milhares de Habeas Corpus concedidos anualmente e que fragilizam todo o Sistema de Justiça Criminal, a conferir a certeza ao criminoso de que o crime compensa.

Se não bastasse, salta aos olhos outra triste constatação: enquanto as Instâncias Superiores concedem aos criminosos uma miríade de habeas corpus, em atropelo à coisa julgada, havida em processos analisados por juízes do “chão da fábrica”, que tiveram contato com a dura realidade dos fatos, nenhuma única linha é escrita para lembrar dos dramas suportados pelas vítimas, estas, sim, as verdadeiras injustiçadas pela aplicação dos atuais sistemas penal e processual penal. Continuam elas fadadas ao mais absoluto esquecimento.

A impressão reinante é a de que a impunidade existente nos crimes de “colarinho branco”, em razão das seguidas anulações incompreensíveis de processos e condenações por vultosos esquemas de corrupção nas últimas décadas, a colocar criminosos em liberdade com o acolhimento das famigeradas “nulidades de algibeira”, agora também está a descer para a criminalidade de rua e a deixar a sociedade em permanente estado de insegurança pública.

Ora, presidente, com a devida vênia, assiste-se diariamente ao desmonte da própria Justiça Criminal. Assiste-se inarredável intenção de se criar, via judicial, proposições normativas que deveriam ser debatidas no parlamento, que é a Casa do Povo, onde as agruras reais são mais bem compreendidas e podem ser legitimamente acolhidas ou não.

Senhor presidente eleito, é preciso que as Cortes Superiores de Justiça respeitem a vontade das leis e sejam mais sensíveis à realidade das ruas, ainda que as ruas estejam distantes dos gabinetes.

Por isso, em que pese a ausência destes subscritores (e de outros tantos que estão na mesma trincheira contra a criminalidade) das tribunas das Cortes e dos debates travados na “Academia”, onde os convites são negligenciados aos que não comungam da mesma ideologia de laxismo penal, mas conhecedores que são das consequências de uma jurisdição dissociadas dos fatos, vista apenas daqui, do “chão de fábrica”, é que se postula atenção às questões ora colocadas, bem como reflexão sobre o perfil de indicação de Ministros dos Tribunais Superiores.

É fundamental que as próximas escolhas estejam mais atentas à realidade cotidiana da população. Isso não resolverá todos os problemas, não será a solução mágica, mas representará primeira iniciativa rumo a um país com Justiça Criminal mais sólida e, assim, menos fértil para a reprodução do crime organizado, esteja ele nas ruas ou nos convescotes criminosos que orbitam as cúpulas dos gabinetes governamentais.

*Aluisio Antonio Maciel Neto, Fernando Henrique de Moraes Araújo, João Francisco de Sampaio Moreira, José Eduardo de Souza Pimentel, Luciano Gomes de Queiroz Coutinho, Luís Cláudio Davansso, Luís Persival de Carvalho Vallim, Luiz Carlos Ormeleze, Mauricío Carlos Fagnani Zuanaze, Nilton Belli Filho, Rafael Abujamra e Tomás Busnardo Ramadan, promotores de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo

[1] https://www.conjur.com.br/2022-nov-06/lula-reveja-lei-drogas-evite-encarceramento-massa. Acesso em 18/11/2022.

[2] Dados do Monitor da Violência, estudo realizado em parceria com Núcleo de Estudos da Violência da USP e Fórum Brasileiro de Segurança Pública: https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2021/05/17/com-322-encarcerados-a-cada-100-mil-habitantes-brasil-se-mantem-na-26a-posicao-em-ranking-dos-paises-que-mais-prendem-no-mundo.ghtml. Acesso em 11/11/2022.

[3] Dados da World Prison Brief, Institute for Crime & Justice Policy Research: https://www.prisonstudies.org/about-us. Acessado em 11/11/2022.

[4] Cf. em https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWQ0ODM1OTQtMmQ2Ny00M2IyLTk4YmUtMTdhYzI4N2ExMWM3IiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9. Acessado em 15/11/2022.

[5] Dados da Global Peace Index – GPI: https://pt.countryeconomy.com/demografia/indice-global-paz. Acessado em 11/11/2022.

[6] Cf. em https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/departamento-de-tesouro-dos-eua-inclui-pcc-em-lista-de-bloqueio-de-bens/. Acesso em 11/11/2022.

[7] A título de exemplo, julgados do STJ: HC n. 748.700; HC n. 748.243; HC n. 749.064; HC n. 749.088; HC n. 749.625; e HC n. 749.625; HC n. 749.108.

[8] A título de exemplo, julgados do STJ: HC n. 710.716 – SP, HC n. 704.017, HC n. 763.220, HC n. 777.653, HC n. 733.922.