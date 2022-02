Carro avança contra moto e arremessa ladrões para o alto no Jabaquara; assista

Dois suspeitos de assalto, de 29 e 26 anos, foram atropelados no momento em que tentavam roubar três pessoas. O caso aconteceu no último sábado, 12, por volta das 23h, na Rua Vieira Portuense, na região de Jabaquara, na Zona Sul de São Paulo. As imagens foram registradas por câmeras de segurança da rua. De acordo com a polícia, o motorista agiu para proteger os sobrinhos, que foram vítimas da dupla. Eles estavam a caminho da casa do tio, quando foram abordados.

Os assaltantes estão com mochilas de delivery, uma tentativa de simular serem motoboys e desviar possíveis suspeitas. Essa prática tem se tornado recorrente em São Paulo. No vídeo, é possível ver os acusados em uma moto enquanto se aproximam das três vítimas. Eles levam os pertences das pessoas, fogem de moto, mas em seguida, um carro avança sobre eles e os atropela.

Com o impacto, ambos são arremessados para o alto. Um deles, mesmo mancando, tenta fugir a pé. O outro permanece imóvel no chão.

O boletim de ocorrência confirma o que foi registrado no vídeo: “Quando chegavam, foram abordados pelos assaltantes, que estavam em uma moto. Enquanto a dupla cometia o crime, o tio das vítimas os atropelou com o carro”.

COM A PALAVRA, A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SÃO PAULO

“O caso foi registrado como “roubo, colisão, lesão corporal, legítima defesa, receptação de veículo e entrega de veículo localizado / apreendido” no 16ºDP, sendo encaminhado ao 35º DP, delegacia da área. Os homens foram presos em flagrante. Eles foram conduzidos a uma unidade de saúde, onde um já recebeu alta e o outro segue internado sob escolta. Os policiais militares foram acionados para a ocorrência, recebendo informações de que as vítimas caminhavam para a casa de um tio que os aguardava na porta.”

COM A PALAVRA, O VEREADOR DELEGADO PALUMBO (MDB)

“O problema de segurança pública no estado de São Paulo já se arrasta há décadas. Infelizmente, não há investimento na segurança pública, o que há é muito marketing. O governador tem que entender que as polícias não se resumem a Garra, Rota, GE e BAEP. Essas tropas, esses grupos são considerados elites, eles estão bem armados sim, mas eles são um contingente muito pequeno perto do efetivo das polícias. Se você andar pelos interiores, pela Baixada Santista ou mesmo pela periferia de São Paulo, as polícias estão sucateadas, não há investimento, não há policiais, só na Polícia Civil faltam quinze mil policiais. Como você vai ter uma efetivação eficaz se não se tem policiais para fazer essa investigação?

Como que o policial militar vai fazer um bom trabalho na periferia, se falta efetivo, se faltam recursos humanos, as polícias estão doentes, os policiais estão morrendo de depressão, estão se matando de fazer bico. E mesmo com esse aumento de 20% anunciado, as polícias de São Paulo continuarão ganhando o pior salário do Brasil. Aliado a isso, temos o problema legislativo, os bandidos criminosos não ficam presos.

Muitos deles saem na audiência de custódia, ou seja, em menos de vinte e quatro horas. Onde não vão se perguntar absolutamente nada para o preso. Na audiência de custódia só se pergunta como ele foi tratado, como ele foi algemado, se ele foi ofendido e agredido. Não se pergunta absolutamente nada para a vítima.

E aí, tem os benefícios legais, saidinha de Dia das Mães, saidinha do dia dos pais, saidinha de Natal, Réveillon, o bandido ele sabe disso, ele sabe que não vai ficar preso, ele sabe que vai ter uma série de benefícios e o que acaba fomentando na cabeça desse criminoso a vontade de cometer crime. Se ele soubesse que teríamos leis eficazes, que ele ia ficar preso, que ele não ia sair na audiência de custódia, que ele não ia ter benefício nenhum, ia diminuir drasticamente os índices criminais. Mas ele sabe que nada vai acontecer, no máximo ele vai passar uma noite na delegacia, vai passar por uma audiência de custódia e vai ser solto.

O que gera esse problema de segurança, ou melhor, de insegurança pública, a gente vem vivenciando todos os dias na cidade de São Paulo, no interior, na Baixada Santista e em todos os locais. Então, falta investimento, nós precisamos de mais policiais na rua, policiais motivados com vontade de combater o crime, ganhando um bom salário e não como vem sendo a segurança pública no Estado de São Paulo. Aos quarenta e cinco minutos do segundo tempo o governador resolve dar um aumento muito mais por motivo eleitoreiro do que realmente para ajudar na segurança pública do Estado.”