Carnaval virtual versus aula presencial

A notícia estava nos principais jornais do país, sendo inclusive capa de alguns deles: “Terreno em mundo virtual é vendido por recorde de mais de dois milhões de dólares”. Isto mesmo, um terreno, no Metaverso, localizado na Docentroland, foi negociado por 618 mil manas, uma espécie de moeda que circula no mundo virtual, e que convertida chega à cifra de mais de dois milhões de dólares. Acho que a melhor comparação que me ocorre neste momento é o que houve na Idade Média, quando se vendiam indulgências, ou seja, os pecados eram pagos monetariamente e as pessoas garantiam um lugar no céu, bem pertinho de Deus. Penso que até mesmo aquela empresa que depois que o homem pousou na Lua, em 1969, passou a vender terrenos em nosso satélite natural, tem algo mais concreto para entregar do que o terreno que a Tokens.com comprou, pela bagatela de mais de dois milhões de dólares.

O leitor deve estar imaginando porque estou falando em mundo virtual? O motivo é um post que vi no Instagram – olha o mundo virtual aí de novo – que dizia: “Sugiro que o carnaval de 2022 seja virtual, como foram as aulas de nossas crianças em 2020”.

Voltando ao mundo palpável, nossa perspectiva é que em 2022 possamos ter uma escola mais próxima daquela que tínhamos antes da pandemia, pois na maioria dos Estados já não temos mais distanciamento entre os alunos e a perspectiva de que não tenhamos mais o uso da máscara, pelo menos até o Fundamental I, é muito boa.

Como escrevi, a perspectiva é que a escola seja mais parecida com aquela que tínhamos no início de 2019, mas não podemos nos esquecer das festas de final de ano, das férias e do carnaval; Ah, o carnaval, como diria Chico Buarque.

Não acredito que ações drásticas sejam indicadas na maioria das vezes e tenho muita dificuldade com as palavras “nunca” e “sempre”, salvo se forem usadas, em uma pandemia, a exemplo das frases: as escolas nunca devem fechar, ou as escolas sempre devem ficar abertas, como aconteceu nos países que têm o melhor resultado no PISA. Em estudo realizado comparando o número de dias que as escolas ficaram fechadas com o resultado do PISA dos países, a conclusão foi que existe uma correlação entre o resultado do PISA, e o tempo que as escolas permaneceram fechadas. Ou seja, quanto melhor o resultado do PISA, menos tempo fechada a escola esteve. Nenhuma novidade no resultado, países que priorizando a educação sempre vão ter melhores resultados.

Por não acreditar em soluções drásticas, não defendi e não defendo lockdown e entendo e respeito a indústria que é movimentada pelo carnaval. Mas será que já é hora de voltarmos aos patamares anteriores a pandemia no que diz respeito a estes eventos? Será que esperar um pouco mais, ser um pouco mais comedido, pensar que nada pode ser mais importante que nossas escolas abertas em 2022 não seria o ideal?

Será que não aprendemos com o que aconteceu em 2019, quando tivemos que abrir as nossas escolas para eleição, enquanto elas permaneceram fechadas para nossos alunos?

Será que quando for passar o carnaval na Bahia, um jovem deveria pensar que as aulas do seu irmão podem ser suspensas por causa disto?

Sei que já estamos beirando os 65% da população vacinada com a segunda dose, onde a imunização é considerada completa, o que nos diferencia dos países da África, onde a variante Ômicron está fazendo muitos estragos, mas não nos diferencia da situação da Europa, onde durante o verão, foi dada liberdade total e alguns países enfrentam agora a quarta onda da COVID-19. Faço um parêntese neste artigo, para um pedido ao leitor: vacine-se, nossas crianças agradecem.

Eu troco, agora, um carnaval virtual, por uma aula presencial, mas eu sou suspeito, pois sempre defendi que a única maneira de chegarmos a um futuro melhor é através da educação, enquanto outros ainda apostam no pão e circo.

*Bruno Eizerik é presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares (FENEP)