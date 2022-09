Cármen rejeita pedido do partido de Bolsonaro e nega excluir vídeos de discurso de Lula

A ministra Cármen Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral, negou um pedido do partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL, para a remoção de vídeos que registraram discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em ato público em Campina Grande, na Paraíba, no início de agosto.

Na ocasião, o petista afirmou: “Não, não sou eu quem vai ganhar essas eleições, vocês é que vão ganhar essas eleições. Vocês é que vão dar uma surra no atual Presidente”. O PL argumentava que Lula teria proferido ‘verdadeiro discurso de ódio contra seu opositor’ e realizado ‘comício eleitoral antecipado’.

Ao analisar o pedido para retirar do ar vídeos que registraram o discurso de Lula, Cármen Lúcia rechaçou a alegação de que teria havido ‘propaganda eleitoral antecipada negativa’ contra Bolsonaro.

Segundo a magistrada, ‘não se comprova’, tal ilícito. A ministra evocou entendimento do TSE no sentido de que ‘não é qualquer crítica contundente a candidato ou ofensa à honra que caracteriza propaganda eleitoral negativa antecipada, sob pena de violação à liberdade de expressão’.

Outro alegação afastada por Cármen Lúcia foi a de que as declarações de Lula consistiriam ‘efetivo pedido de votos’. Segundo a ministra, ‘inexistem elementos objetivos que revelem pedido explícito de voto’.

“A divulgação de eventual candidatura ou o enaltecimento de pré-candidato não configura propaganda eleitoral antecipada, desde que não haja pedido explícito de voto, conceito que deve ser interpretado restritivamente”, ponderou.

Os advogados que representam o ex-presidente Lula agora tem dois dias para se manifestarem sobre a representação no PL.