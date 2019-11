Cármen mantém ‘Lori’ do PCC na penitenciária de segurança máxima de Porto Velho Ministra do Supremo julgou inviável habeas de Lourinaldo Gomes Flor, condenado a 118 anos de reclusão e transferido para Rondônia sob suspeita de ligação com plano de resgate e um bilhete que indicava possível ordem para matar um promotor de Justiça