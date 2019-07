Cármen, Maia e Alcolumbre à mesa do Lidera No próximo dia 5 de agosto, evento anual da Fundação Estudar reunirá ministra do Supremo e presidentes da Câmara e do Senado no painel 'Contexto e Transformação na Economia, Política e Justiça Brasileira'; inscrições gratuitas encerram neste domingo, 21