Cármen Lúcia nega suspender investigação sobre interferência da cúpula da PF no inquérito do gabinete paralelo no MEC Ministra afirma que atos ilegais atribuídos ao delegado Bruno Calandrini, responsável pela investigação, 'não foram autorizados ou supervisionados' pelo tribunal e que, portanto, o STF não tem 'autorização constitucional' para ordenar suspensão