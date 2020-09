Cármen Lúcia é a 9ª autoridade que contraiu covid após posse de Fux

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), é a nona autoridade que testou positivo para covid-19 após a cerimônia de posse do ministro Luiz Fux, no último dia 10.

A informação foi confirmada por fontes ouvidas pela reportagem. Procurado, o gabinete de Cármen não se manifestou até a publicação deste texto. A ministra passa bem.

A lista de autoridades infectadas pelo novo coronavírus também inclui Luiz Fux; a presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministra Maria Cristina Peduzzi; o procurador-geral da República Augusto Aras; o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ); os ministros do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão, Antônio Saldanha Palheiro e Benedito Gonçalves; e o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

Peduzzi foi transferida neste domingo, 20, para a unidade do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Diagnosticada com covid-19 após participar da cerimônia de posse no Supremo, Peduzzi está estável, em uso de catéter nasal de oxigênio e medicamentos venosos.

Segundo boletim divulgado às 15h desta terça, ainda não há previsão de alta para Peduzzi. “A ministra está sendo acompanhada pelas equipes médicas dos professores doutores Roberto Kalil, David Uip e Carlos Carvalho”, informou a assessoria do TST.