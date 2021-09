Carlos Lacerda, Machado de Assis, Ana Carolina: a receita de Barroso para a semana do 7 de Setembro

Às vésperas do 7 de Setembro, feriado que será marcado por manifestações e pela expectativa de um clima caótico, o ministro Luís Roberto Barroso reproduziu em seu perfil no Twitter uma frase atribuída ao ex-deputado Carlos Lacerda: “Quem está no poder deve ter interesse em ordem, não em desordem”. De acordo com o ministro, o político entendia de ‘confusão institucional’.

A indicação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, faz parte da ‘dica da semana’ que o magistrado divulga com frequência em seu perfil no Twitter. As postagens são sempre marcadas por um ‘pensamento’, nesse caso a frase de Lacerda, além de uma indicação de livro e de uma música. Para acompanhar a declaração sobre ‘ordem e desordem’, o ministro sugeriu o livro Código Machado de Assis, de Miguel Matos, e a música Você não sabe, da cantora Ana Carolina.

DICAS DA SEMANA: – Um livro: Código Machado de Assis, Miguel Matos – Um pensamento: "Quem está no poder deve ter interesse em ordem, não em desordem". Carlos Lacerda (que de confusão institucional entendia) – Uma música: Você não sabe, Ana Carolina https://t.co/LMt81fG0AG — Luís Roberto Barroso (@LRobertoBarroso) September 3, 2021

Barroso é alvo de ataques frequentes de Bolsonaro e aliados em razão da defesa da urna eletrônica e do sistema eleitoral. Em agosto, em meio à escalada das ofensas e divulgação de desinformação, o ministro compartilhou em suas dicas semanais músicas como ‘fixação’, do Kid Abelha, e ‘não enche’, de Caetano Veloso, além de frases como “em épocas de mentiras generalizadas, dizer a verdade é um ato revolucionário”, de George Orwell.

Como mostrou o Estadão, o temor por confrontos ou atos de violência nas manifestações programadas para o 7 de Setembro levou governos nos Estados e no Distrito Federal a adotarem medidas para garantir a segurança pública nas principais capitais do País. Na capital federal, o Supremo decidiu fechar as portas na véspera do feriado. A Corte informou que vai decretar ponto facultativo no dia 6 de setembro para ‘facilitar os preparativos de segurança’.

O presidente do STF, Luiz Fux, ainda fez um duro discurso enfatizando que a Corte está vigilante aos movimentos, e não vai tolerar atos atentatórios à democracia. “Num ambiente democrático, manifestações públicas são pacíficas; por sua vez, a liberdade de expressão não comporta violências e ameaças. O exercício de nossa cidadania pressupõe respeito à integridade das instituições democráticas e de seus membros’, afirmou o ministro.