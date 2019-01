Carla Zambelli do Brasil Nas Ruas faz ‘vaquinha online’ para indenizar Jean Wyllys em R$ 40 mil Associação fundada pela deputada eleita pelo PSL foi condenada pelo 3.º Juizado Especial Cível do Rio por relacionar parlamentar do PSOL à pedofilia em postagem nas redes sociais; Carla alega que não fez o post e que não conseguiu se defender no processo