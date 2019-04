Capitão do Exército condenado a 5 anos por peculato perde o posto e a patente

O Superior Tribunal Militar decidiu pela perda do posto e da patente de um capitão do Exército condenado a cinco anos e nove meses de reclusão por desviar e vender a empresas privadas mais de um milhão de cartuchos de munição usados, de diversos calibres, pertencentes ao Exército. O prejuízo aos cofres públicos foi da ordem de R$ 51 mil.

As informações foram divulgadas no site do STM.

A sessão de julgamento foi transmitida ao vivo

O então oficial era o comandante da 2.ª Companhia de Suprimento, sediada na cidade de Palmeira (PR) e vinculada ao 5.º Batalhão de Suprimento (5º B Sup), em Curitiba.

A Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato, como é conhecido esse tipo de ação, é impetrada quando um oficial é condenado a uma pena privativa de liberdade superior a dois anos, conforme os incisos VI e VII do parágrafo 3.º do artigo 142 da Constituição.

Nesse caso, cabe ao Ministério Público Militar (MPM) entrar com a ação junto ao Superior Tribunal Militar.

A denúncia do Ministério Público Militar conta que o capitão exerceu, no período entre janeiro de 2002 a dezembro de 2004, a função de comandante do quartel e lhe cabia, entre outras atribuições, a guarda dos estojos vazios até o seu recolhimento ao Depósito Central de Munição, em Paracambi (RJ), para recarga e reutilização novamente pela Força.

No entanto, ainda segundo a denúncia, ‘o militar se aproveitou da função que exercia junto ao Exército para subtrair e alienar os estojos vazios de munição, mediante pagamento em dinheiro por parte de uma empresa’.

Em 31 de março de 2015, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria Militar de Curitiba decidiu absolver os réus civis – por considerar que não incidiram em infração penal – e condenar o capitão por peculato-furto, com base no artigo 303, parágrafo 2.º, do Código Penal Militar, à pena de 5 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão.

Em 2016, o Superior Tribunal Militar confirmou a sentença da primeira instância da Justiça Militar ao analisar um recurso da defesa.

O plenário da Corte concluiu que o oficial ‘desviou, dolosamente, por diversas vezes, em proveito próprio, estojos vazios de munições pertencentes ao Exército’.

Com base nos depoimentos do acusado militar e dos civis absolvidos, da prova testemunhal, documental e pericial, os ministros ‘ficaram convencidos sobre a autoria e a materialidade do delito’.

Perda de posto e patente

Ao chegar no STM, a Representação esteve sob a relatoria da ministra Maria Elizabeth Rocha, que decidiu pela perda do posto e da patente do oficial.

A magistrada destacou que, conforme consta no Acórdão da Corte Militar, o capitão ‘valeu-se das viaturas e do pessoal militar para aliená-los, falsificando, inclusive, a assinatura do responsável pela liberação do material, bem como justificando a venda em procedimento licitatório inexistente, obtendo benefício econômico em prejuízo da Administração Militar’.

“A meu ver, tal ação delituosa viola dever inerente àqueles que desempenham funções públicas”, anotou a ministra.

Maria Elizabeth Rocha considera a conduta do capitão ‘extremamente grave’.

“A despeito dos dramas pessoais do representado (capitão), apresentadas pela diligente defesa, foram todos eles ultrapassados no julgamento do delito praticado. Ao perpetrar o delito de peculato, o representado infringiu os princípios da ética, da moralidade e da probidade castrenses, desonrando seu dever funcional”, declarou a ministra em seu voto.

O plenário do STM seguiu, por unanimidade, o voto da relatora para acatar a Representação.