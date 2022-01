‘Capitã Cloroquina’ acusa no Supremo Aziz, Randolfe e Renan de vazamento de e-mail e violência psicológica contra a mulher na CPI da Covid Os advogados de Mayra Pinheiro buscam ainda rebater as imputações de crime de epidemia, prevaricação e crime contra a humanidade feitas a médica no relatório final da CPI da Covid