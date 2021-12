Cão de faro da Receita descobre 561 quilos de cocaína em carga de café cru no Porto de Santos

Com auxílio do cão de faro Uruk, a Receita Federal apreendeu nesta segunda-feira, 27, 561 kg de cocaína escondidos em uma carga de exportação no Porto de Santos. A droga estava acondicionada em meio a um carregamento de café cru, destinado ao porto de Le Havre, na França.

De acordo com o Fisco, a carga foi selecionada para conferência com inspeção por imagens de escâner. Durante o procedimento, o cão de faro identificou a presença de diversos tabletes de cocaína no interior do carregamento.

Uma apreensão similar ocorreu na quinta-feira, 23, quando equipes da Alfândega de Santos encontraram 35,5 kg de cocaína em meio a a uma carga de 47,6 toneladas de gesso acondicionado em sacos.

Na ocasião, o Fisco indicou que a atuação de Uruk, foi ‘decisiva’ na localização da droga. O destino da carga seria a Austrália.

“Em meio a trinta e dois estrados, ele indicou, cirurgicamente, o contaminado. O pastor belga malinois chegou à Unidade no dia 29 de setembro e iniciou suas atividades no dia 1º de outubro com a participação em uma grande apreensão de cocaína”, registrou a Receita.

Agentes alfandegários interceptaram quase 15 toneladas de cocaína em 2021 no Porto de Santos. Nos últimos seis anos, foram 107 toneladas apreendidas.

Veja todas as fotos da apreensão realizada nesta segunda, 27