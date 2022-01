Cão de faro da Receita acha cocaína no teto de contêiner da Filadélfia no porto de Santos; assista

A Receita Federal apreendeu nesta terça-feira, 4, 59 quilos de cocaína escondidos no teto de um contêiner no porto de Santos. Com auxílio do cão de faro Uruk, os agentes do fisco encontraram a droga em meio à camada de isolamento térmico de um contêiner vazio vindo da Filadélfia, nos Estados Unidos.

De acordo com os investigadores, a imagem de escâner apontou diferença em parte do teto do contêiner, o que levantou suspeitas por parte da equipe de análise de riscos nas operações de importação e exportação da Alfândega da Receita Federal em Santos.

Mesmo com o contêiner vazio, foi realizada inspeção com o cão de faro Uruk que sinalizou a presença de drogas quando entrou no interior do contêiner.

Após a indicação, foram feitos furos no teto do contêiner, pela parte de fora, retirando-se uma pequena amostra de pó branco, que testou positivo para cocaína.

Retirado o forro do contêiner, foram localizados, em meio à camada de isolamento térmico, diversos tabletes de cocaína, 59 quilos ao todo.

Veja todas as imagens da diligência: