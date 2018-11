Cão da Receita fareja oito quilos de cocaína para ‘presente’ em Cumbica

A Receita informou nesta sexta, 16, que apreendeu oito quilos de cocaína no Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica/Guarulhos). A droga estava oculta em duas grandes embalagens de ‘presente’ na mala de um passageiro brasileiro que pretendia embarcar com destino a Joanesburgo, na África do Sul.

A apreensão ocorreu na madrugada de quinta, 15. Segundo a Seção de Comunicação Institucional da Receita, a cocaína foi identificada por meio de gerenciamento de risco e uso de raio X ‘e de cão de faro’.