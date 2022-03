Cantora maranhense é acusada de homofobia por chamar homem gay de ‘gata’

Em post compartilhado em sua conta oficial no Twitter, a cantora maranhense Enme Paixão, narrou ter enfrentado na quarta-feira, 16, um episódio inusitado. A artista foi acusada de homofobia após se referir a um homem gay com o pronome feminino. Na ocasião, Enme chamou o rapaz de ‘gata’. Conforme escreveu na publicação, esse foi o motivo da denúncia. O caso foi apurado pela Delegacia de Combate aos Crimes Agrários, Raciais e de Intolerância Religiosa, localizada em São Luís.

Fui na delegacia responder uma acusação de homofobia (pasme). O delegado muito fofo me perguntou se eu gostaria de dar entrada na retificação do meu nome que naquela mesma delegacia agilizava o processo. Eu achei tão chique.



Entrei homofóbica, saí retificada — ENME 🪘 (@enmepaixao) March 16, 2022

No post, com mais de 32 mil curtidas, uma parte dos internautas levantou a hipótese de jogada de marketing, o que foi negado por Enme. Mas a maioria do público demonstrou estar confuso com a informação. “Eu tô tentando processar essa informação faz meia hora e tô sem entender esse quebra-cabeça”, escreveu um dos seguidores. Na publicação, a cantora mencionou ter aproveitado o momento na delegacia para realizar a sua retificação de nome – procedimento que permite alterar o nome que consta no registro de nascimento.

A assessoria da artista não quis comentar sobre o caso, pois considerou que a situação se tornou “uma grande fofoca”. Por isso, comunicaram estar focados em outras pautas da carreira de Enme.