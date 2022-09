Candidatura de Wilson Witzel ao governo do Rio é impugnada pela Justiça eleitoral

Governador do Rio de Janeiro eleito em 2018 e cassado por acusações de corrupção durante a pandemia de covid-19, Wilson Witzel teve sua candidatura a governador do Rio pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB) impugnada pela Justiça Eleitoral no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 8.

Na mesma sessão de julgamento também foram impugnadas as candidaturas a deputado federal da mulher do ex-governador, Helena Witzel (PMB), e de Anthony Garotinho (União Brasil), outro ex-governador do Rio (1999-2002). Ainda cabem recursos das três decisões.

A impugnação da candidatura de Witzel foi defendida pela Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (PRE-RJ) porque, ao ser cassado, o ex-governador se tornou inelegível por cinco anos.

O desembargador Afonso Henrique Barbosa, relator do processo, votou pela impugnação e foi acompanhado pelos outros seis integrantes do TRE-RJ – essa decisão foi unânime, assim como as duas outras citadas.

Helena Witzel teve a candidatura impugnada por problemas na documentação apresentada à Justiça Eleitoral.

A candidatura de Garotinho foi impugnada em função de sua condenação por compra de votos e improbidade administrativa em Campos dos Goytacazes, município do norte fluminense e reduto eleitoral do ex-governador.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Garotinho afirmou que já recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A reportagem procurou as defesas de Wilson e Helena Witzel, mas não conseguiu retorno até a publicação desta reportagem.