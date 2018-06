Candidato negro com nota para passar na disputa geral não compõe cota, decide CNJ O julgamento foi retomado na sessão desta terça-feira, 9, com o voto da conselheira Iracema do Vale, que seguiu a maioria no sentido de que um candidato negro com pontuação para passar na classificação geral do concurso público, sem precisar das cotas, não deve ser enquadrado na reserva