Candidato a procurador-geral de São Paulo suspende visitas de campanha por causa do coronavírus

O procurador de Justiça Mário Luiz Sarrubbo, de 57 anos, suspendeu as visitas de sua campanha a procurador-geral de São Paulo e dará continuidade às atividades da candidatura por ‘ferramentas tecnológicas’. “O diálogo presencial com a Classe é muito importante, mas o momento requer responsabilidade e serenidade”, afirma o candidato que concorre pela situação, com apoio do atual chefe do MP paulista, o procurador-geral de Justiça Gianpaolo Poggio Smanio.

O procurador que defende aproximação de sua instituição do perfil que a Constituição de 1988 a ela atribuiu, ‘um órgão que dialoga com a sociedade, para identificar suas pautas‘, frisa que o Ministério Público de São Paulo precisa ‘somar esforços para garantir estabilidade neste momento difícil pelo qual está passando a sociedade paulista e brasileira’.

As eleições serão em abril, sendo que 1.700 promotores e 300 procuradores são os eleitores. Também concorre ao topo da instituição o procurador de Justiça Antonio Carlos da Ponte, que está desde 1988 na carreira e disputa o cargo pela oposição.