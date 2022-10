Campanha de Lula pede ao TSE multa para aliados de Bolsonaro que compartilharam vídeo de ‘santanista’ declarando apoio ao ex-presidente

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu nesta terça-feira, 4, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que tire do ar um vídeo que associa o petista ao satanismo. A gravação circula nas redes sociais e foi compartilhada por aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL). A coligação Brasil da Esperança também pede multa para quem espalhou a publicação.

A disputa pelos eleitores cristãos é uma das marcas desta eleição. No primeiro turno, Bolsonaro recebeu apoio de lideranças religiosas importantes, sobretudo evangélicas. Lula vem tentando reduzir a margem junto a esse eleitorado. Mais cedo, o ex-presidente recebeu frades franciscanos em São Paulo.

Na representação enviada ao TSE, os advogados da campanha petista afirmam que o caso pode ser enquadrado como propaganda eleitoral negativa, difamatória e injuriosa.

“Deliberadamente associar candidatura adversária à imagem de satanás/demônio/lúcifer, além de medieval e grotesco, é inaceitável na perspectiva de um processo eleitoral equânime e minimamente democrático, porque vincula o candidato da Representante a toda ideia de maldade – sobretudo em um pleito eleitoral marcado, por iniciativa da campanha de Jair Messias Bolsonaro, pela ideia de ‘batalha espiritual’ entre o bem e mal”, diz um trecho da representação.

O vídeo em questão mostra um homem que se apresenta como “satanista” declarando apoio a Lula. A campanha disse que o mesmo homem havia se mostrado contrário ao ex-presidente duas semanas antes, em outro vídeo.

“Vocês vão comer o pão que o satanás amassou”, diz a gravação. “Nós nos unimos esse tempo todo, os terreiros de quimbanda, os terreiros de axé, as irmandades luciferianas do País, os segmentos satanistas, os satanistas ateístas, os satanistas gnósticos, os lucefarianos ateístas, os lucefarianos gnósticos, espiritualistas, o pessoal da bruxaria natural, o pessoal da wicca, o pessoal da magia draconiana, nós nos unimos.”

O vídeo foi compartilhado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do presidente, pela deputada Carla Zambelli (PL-SP) e por outros apoiadores do governo. “A guerra é espiritual! É o bem contra o mal!”, escreveu a parlamentar.

“Nas postagens, foram acrescentadas injúrias e difamação ao ex-presidente Lula”, dizem os advogados do petista.