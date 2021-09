Caminhos para aumento da ambição climática são apresentados na CBMC para influenciar a posição brasileira na COP26

A Conferência Brasileira de Mudança do Clima (CBMC) tem entre suas discussões centrais em 2021 o aumento progressivo de ambição climática por parte dos diversos atores que a compõem. A CBMC nasce em 2019 para engajar a sociedade civil, o setor privado, academia, juventude e governos locais, estimulando, assim, o protagonismo da sociedade brasileira no enfrentamento à crise climática, em um momento em que os canais de diálogo se fechavam, com decisão do governo brasileiro de não mais sediar a Conferência das Partes sobre Mudança Climática (COP25). A CBMC amadurece as discussões e ações dos atores sociais e fortalece a chegada à COP26, em Glasgow, em novembro próximo, com o objetivo de demonstrar que o Brasil continua sendo uma potência global de prestação de serviços ambientais e que não há mais espaço para recuo nas ações de enfrentamento à crise climática.

Mundialmente a pandemia de Covid-19 significou redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), sobretudo para países cujas matrizes de emissões focam em veículos automotivos e/ou processos industriais. No Brasil, as emissões aumentaram, puxadas pelos principais setores historicamente mais emissores: Mudança do Uso do Solo e Agropecuária. Ambos os principais quando pensamos o processo de descarbonização brasileiro e os desafios para o cumprimento da nossa Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC em inglês).

Chegaremos à COP26 logo após o novo relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC), que indica que já alcançamos 1,2ºC de média de aumento da temperatura da terra, sendo o máximo possível previsto para 1,5ºC. A medida de 1,5ºC é relevante, pois seria o maior aumento de temperatura possível para se evitar pontos de não-retorno e desestabilizações ecossistêmicas progressivas e interdependentes para garantir a manutenção da qualidade de vida terrestre. O novo relatório do IPCC também aponta que as mudanças de temperatura, e a acentuação de extremos climáticos, aumentaram nos últimos 50 anos como nenhum outro período anterior. Materializando a afirmação de que o aumento da concentração de gases de efeito estufa nas camadas atmosféricas e o consequente aumento de temperatura terrestre, são resultados da ação antrópica.

Isso demonstra o resultado do processo histórico que culminou na industrialização e no uso predador da natureza para produção de bens de consumo. Observamos como outras sociedades, como populações originárias e/ou tradicionais, desempenham relações equilibradas e saudáveis para com a terra, de maneira que a desestabilização ecossistêmica não é resultado da ação da humanidade em geral, mas sim de uma das humanidades, a que escolhe por manter relações extrativistas e desequilibradas com o meio ambiente. A programação da CBMC conta com a participação de populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas, produtores agroecológicos e gestores territoriais que reforçam o nosso dever de mudar a maneira que nos relacionamos com nosso planeta.

A pandemia de COVID-19 cancelou os planos de realização da COP26 em 2020, muito esperada devido ao aniversário dos cinco anos do Acordo de Paris e consequentemente o momento de ressubmissão das metas apresentadas por cada país com a intenção de aumento de ambição para a manutenção do 1,5ºC. O governo brasileiro submeteu em dezembro de 2020 uma NDC menos ambiciosa que a anteriormente apresentada, processo que ficou conhecido como Pedalada Climática e judicializado por movimentos da juventude. Portanto, a sociedade civil, empresas e governos subnacionais que estarão na COP têm como objetivo a demonstração do envolvimento na agenda, assim a CBMC estabelece o espaço prévio à COP que busca unir e consolidar as demandas a fim de influenciar os tomadores de decisão.

Tanto na CBMC quanto na COP26, serão apresentados desdobramentos das metas assumidas pelos diferentes atores no que tange a práticas de descarbonização, seja através de movimentos multissetoriais, demonstrações públicas de comprometimento, estabelecimento de programas de metas, monitoramento e/ou compromissos baseados na ciência, como o Race to Zero e Science Based Targets. Assim, serão demonstrados caminhos possíveis para o enfrentamento à crise climática, respeitando o Acordo de Paris e o constante aumento de ambição climática para a garantia de segurança para as presentes e futuras gerações.

Esperamos que as discussões estabelecidas na COP estimulem e acelerem o processo de adaptação e mitigação por parte dos grandes tomadores de decisão e dos grandes detentores dos meios de produção. É imprescindível ação rápida e precisa para que mantenhamos o limite de aquecimento global dentro de 1,5ºC como demonstrado exaustivamente pela ciência climática, como o limite possível para a garantia de bem-estar e qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. E, como afirma o próprio lema da COP em 2021, não é mais o momento para a chamada para a ação, é o momento da ação, é a década da ação.

*Marina Esteves V. de Almeida, bacharela em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP) com especialização em antropologia social. Jovem, ativista climática e pesquisadora. Assistente de projetos em práticas empresariais e políticas públicas no Instituto Ethos na agenda de meio ambiente

*Marina Ferro, graduada em Ciências Sociais pela PUC-SP e mestra em Políticas do Trabalho e Globalização pela Global Labour University, na Alemanha. Gerente executiva da área de práticas empresariais e políticas públicas do Instituto Ethos, responsável pela coordenação e condução da equipe de trabalho de projetos nos temas de direitos humanos, meio ambiente, combate à corrupção e promoção de integridade e transparência