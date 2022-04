Câmeras de startup flagram dois assaltos em menos de 14 horas em rua de Pinheiros; assista

A Polícia de São Paulo recebeu imagens de câmeras de segurança que registram dois assaltos à mão armada no mesmo quarteirão da Rua Mateus Grou, em Pinheiros, bairro da zona Oeste da capital paulista, em menos de 14 horas. Praticados por ladrões que usavam motos contra pedestres, os crimes foram flagrados na sexta-feira, 22

O primeiro caso foi registrado logo pela manhã de sexta, às 7h50, por aparelhos da Gabriel, startup de segurança com tecnologia. Um falso entregador aborda um rapaz que passeava com seu cachorro. Antes do ataque, é possível observar que o motoqueiro é flagrado passando pela rua por diversas vezes e estacionando após avisar o homem mexendo em seu celular.

Com a arma em punho, o assaltante ameaça e chuta a vítima, chegando a disparar para o alto. O rapaz foge, correndo, mas é seguido pelo motoqueiro.

Já a segunda ocorrência foi registrada por volta das 21h40. Desta vez, o assaltante, com um colete de sinalização, aborda um casal que caminhava pela rua. Assim como no primeiro caso, os dois homens vítimas da abordagem fogem correndo, também sendo seguidos pelo suspeito.

Veja as imagens