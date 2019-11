Câmaras da Procuradoria pedem que STF libere casos suspensos por decisão de Toffoli, que já são 935 Nota técnica das Câmaras de Coordenação e Revisão Criminal, de Combate à Corrupção e do Meio Ambiente do Ministério Público Federal apontam procedimentos parados por causa da liminar dada em julho pelo presidente do Supremo; caso será analisado nesta quarta, 20, pelo Plenário da Corte