‘Câmara Viva’: a importância da educação política

Como Casa do Povo que é, a Câmara Municipal de São Paulo, maior parlamento municipal da América Latina, passou a pandemia conectada com a população por meio de sessões e Audiências Públicas 100% virtuais.

Porém, sentimos a necessidade de aumentar o nível de transparência. Nosso site hoje possui informações que vão desde o salário dos vereadores e servidores aos contratos abertos e gastos de gabinetes. Mas será que a população sabe disso tudo? A TV Câmara também transmite todas as atividades ao vivo. Mas será que não é possível ampliar o alcance e atingir mais pessoas?

Pensando nestas questões concluímos que a melhor forma de despertar o interesse da população no acompanhamento dos trabalhos dos vereadores e da Câmara como um todo é investir na educação política.

Numa parceria inédita, sem qualquer custo para os cofres públicos, a Câmara Municipal e a TV Cultura criaram, então, o programa Câmara Viva.

Em cada episódio semanal, veiculado na emissora pública de maior credibilidade do país, e de fácil acesso a todos pelos canais abertos, ensinaremos aos cidadãos como acessar as informações públicas, o passo a passo para participar das discussões e ainda vamos oferecer entrevistas com cientistas políticos e historiadores sobre o papel do parlamento. Papel este cada vez mais essencial para o fortalecimento da democracia.

Não é um programa de políticos ou partidos. É um programa de política. Para que ela esteja presente e seja aclamada pelo que de melhor nos fornece: a prestação de contas e a transparência exigidas deste poder.

Sei que as sucessivas crises políticas pelo qual o nosso país passou nos últimos anos colaboraram para gerar desconfiança e afastar a população dos seus representantes eleitos. Queremos reverter isso. Na Câmara são debatidos todos os assuntos importantes da cidade e, quanto mais a população participar, melhores serão as decisões tomadas nesta Casa.

*Milton Leite, presidente da Câmara Municipal de SP