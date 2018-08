Câmara cassa prefeito tucano de Mongaguá, preso com fortuna no guarda-roupa Decisão tomada por maioria dos vereadores tira do cargo Artur Parada Prócida, do PSDB, flagrado em maio na Operação Prato Feito, da Polícia Federal, com R$ 4,6 milhões e mais US$ 216,7 mil em dinheiro vivo empilhado em sua residência; vice 'Márcio Cabeça', atual chefe do Executivo, também foi cassado