‘Cala a boca que eu estou falando!’, grita juiz para testemunha

Durante uma audiência, o juiz Rodrigo Braga Ramos, da Vara Criminal de João Monlevade, em Minas, foi filmado gritando e hostilizando uma testemunha. “Cala a boca que eu estou falando” diz o magistrado, que ameaça ainda prender a testemunha por desacato.

No vídeo, o juiz afirma que ‘é ele quem põe ordem dentro da audiência’ e ordena ao homem que está depondo ‘sentar direito’ e ‘não esquecer onde está’.

“O senhor está achando que está onde? Não vai discutir comigo não”, diz o magistrado.

A Corregedoria Nacional de Justiça solicitou que a Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça de Minas apure os fatos em até 60 dias.

No documento divulgado pelo site jurídico Migalhas, o corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, afirma que as atividades do juiz registradas no vídeo podem afrontar a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman) e devem ser investigadas.

O ministro pede também que um inquérito no qual o juiz Braga Ramos responde por agressão física à mulher seja apurado.

COM A PALAVRA, O JUIZ DE JOÃO MONLEVADE

A reportagem tenta contato com o juiz. O espaço está aberto para manifestações.

COM A PALAVRA, A ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS MINEIROS

A Associação dos Magistrados Mineiros (Amagis) vem a público contestar e repudiar tentativa de constranger e descontruir a atuação dedicada e firme do juiz da Vara Criminal de João Monlevade, Rodrigo Braga Ramos, no histórico combate à criminalidade do qual é integrante ativo, ao lado do Ministério Público, das Polícias Militar e Civil, nesta Comarca e região.

A leviana campanha está sendo feita pelas redes sociais e foi iniciada dois meses após uma audiência na qual deferiu pedido feito pelo Ministério Público Estadual de prisão de réu em caso de tentativa de homicídio e de histórico envolvimento em outras ocorrências delituosas. Sem quaisquer compromissos com a verdade e contexto, editaram e divulgaram vídeo de parte da audiência com o pai do réu, quando o magistrado precisou agir com rigor para evitar manobras e tentativas de obstrução da Justiça e da ação do digno e correto promotor Rodrigo Augusto Fragas de Almeida.

Dois meses depois, após recurso da defesa do réu à segunda instância, a decisão do juiz foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ante à falta de argumentos sustentáveis, deram o início, a partir daí, a essa caluniosa campanha.

A Amagis condena a espúria tentativa de intimidação e de difamação do trabalho sério do magistrado e fará sua defesa pública e até jurídica, se necessário. Tanto é assim que, em nenhum momento, formalizaram quaisquer reclamações da atuação do magistrado junto à Corregedoria do Tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça.

Em toda sua trajetória judicante de mais de 10 anos, e em todas as comarcas nas quais serviu, o juiz Rodrigo Braga Ramos teve atuação impecável, pautada no fiel cumprimento das leis e da Constituição Federal. Não há, nunca houve, quaisquer atitudes ou decisões que o desabonem junto à Corregedoria de Justiça ou ao CNJ.

O Ministério Público da Comarca e o comando da Polícia Militar são testemunhas do trabalho dedicado e vocacionado do magistrado, reafirmado pela queda dos índices de criminalidade e de impunidade na região.