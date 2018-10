Cadastramento biométrico obrigatório começa na segunda em sete cidades paulistas

Eleitores de Salmourão, Redenção da Serra, Dracena, Ouro Verde, Cajobi, Embaúba e Rinópolis que ainda não fizeram o cadastramento biométrico devem ficar atentos ao prazo para cadastrar as digitais.

A partir da próxima segunda-feira, 5, o procedimento passa a ser obrigatório nesses municípios, que totalizam 67.734 eleitores.

As informações foram divulgadas pela Coordenadoria de Comunicação Social do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.

Até o momento, 100 municípios paulistas concluíram o cadastramento biométrico de seus eleitores.

Nestas sete cidades em que o cadastramento começa na segunda, 5, o eleitor deve fazer a biometria até o dia 19 de dezembro, sob pena de cancelamento do título. Quem já se cadastrou não precisa repetir o procedimento.

Para a revisão do cadastro, o eleitor deve agendar seu atendimento no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e comparecer ao cartório com documento oficial de identificação com foto, título eleitoral, caso possua, e comprovante de residência que tenha no máximo três meses de emissão. O cidadão será fotografado, terá coletadas as impressões digitais dos dedos das mãos e a assinatura.