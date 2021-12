Cada um faz sua parte

Além do aquecimento global, o mais grave problema brasileiro é a educação. Anacrônica, superada, necrosada até, não acompanhou o desenvolvimento de uma sociedade inteiramente digital. O resultado é que um ensino aborrecido, desprovido de atratividade, empurra para a evasão exatamente o jovem que está prestes a exercer atividade útil e lucrativa. O fenômeno da fuga à escola ocorre, de forma nitidamente preferencial, no Ensino Médio.

A Constituição Cidadã contempla a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade: artigo 205. Ocorre que a regra é todos falharem. Nem o Estado propicia educação de qualidade, menos ainda a família e são raras as iniciativas da sociedade civil.

Uma exceção é a Junior Achievement, que é organização criada em 1919 nos Estados Unidos e desde 1983 no Brasil. Seu lema é conectar empresas com a sociedade, mediante seis pilares de atuação: empreendedorismo, ética, inovação, sustentabilidade, preparação para o mercado de trabalho e educação financeira.

A meta é realizar o relacionamento entre empresas e organizações interessadas em propiciar educação empreendedora para instituições de ensino e capacitar jovens que pretendem ingressar no universo do trabalho. A organização funciona com um leque de modalidades de parceria: aplicação de programas, co-criação de projetos, um desenho de programas e atividades que atendem aos propósitos das empresas parceiras, a estruturação do pilar de jovens, mediante criação de projetos de tecnologia e inovação, o que envolve hackatons, boatcomps, programas com foco em coding e STEM, além de outros métodos inovadores.

Existem parcerias institucionais, com aporte financeiro de uma empresa, para acompanhar a implementação de projetos e integrar o Conselho de lideranças empresariais. Fomenta-se o projeto Empresas apoiadoras, com parceria que contribui com horas de trabalho, design estratégico, softwares e outros serviços para a organização. Mas é saudável o incentivo à implementação de voluntariado corporativo. É uma fórmula que amplia experiência em implantar voluntariado nas empresas, contribuindo para a melhoria do clima organizacional. Os voluntários auxiliam os jovens na descoberta dos desafios a serem encarados para a construção de seu futuro e também ajudam a desenvolver uma série de novas competências.

Aquilo que a Júnior Achievement considera seu “carro-chefe” é o programa miniempresa. É uma metodologia criada por profissionais da Universidade Harvard, cujos resultados comprovados registram o tento de que um, em cada três ex-alunos, abriu um negócio após a sua participação no Miniempresa. O programa gera empregos. Multiplicam-se as empresas com até cinco funcionários, que, por sua vez, geram cerca de sete empregos indiretos.

É a metodologia da rápida criação de riqueza, com empresas que dão certo e exploram atividades inexistentes ou inexploradas pela formação profissional tradicional. O mais saudável é que os envolvidos nesse programa são conscientes de sua responsabilidade em relação à comunidade, pois cerca de 60% deles já fez trabalho voluntário.

Incentiva o interesse pelo estudo. Todos os partícipes do programa, ou, ao menos, sua imensa maioria pretende cursar pós-graduação.

Essa atuação, além de suprir a deficiência governamental numa área tão necessária para o desenvolvimento do Brasil, é despida dos entraves burocráticos e do natural ranço de tudo o que é Poder Público. Foge dos esquemas deficitários e combalidos que não conseguem ofertar ao mercado de trabalho a qualificação reclamada por empresas que se submeteram às profundas mutações derivadas da Quarta Revolução Industrial.

Mediante uma prática singela, mas operacionalmente sedutora, forma profissionais num estágio inicial, prossegue na formação continuada, chega a formar especialistas. Também atua na capacitação de profissionais à distância. Familiariza os educandos com equipamentos e recursos tecnológicos raramente presentes na escola pública, tais como os de climatização, de várias modalidades de laboratório, robótica, nanotecnologia, internet das coisas e outros ramos disruptivos trazidos pelo avanço da ciência e da tecnologia neste milênio.

Quem quiser conhecer mais sobre a organização Júnior Achievement pode acessar www.jabrasil.org.br ou www.nexa.org.br.

Nem só de más notícias se abastecem aqueles preocupados com o amanhã desta Nação, cujo constituinte prometeu, em 1988, edificá-la como Pátria justa, fraterna e solidária.

*José Renato Nalini é reitor da Uniregistral, docente da pós-graduação da Uninove e presidente da Academia Paulista de Letras – 2021-2022