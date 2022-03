Cachorrinha foge de casa e é morta a tiro de pistola no interior de São Paulo 'Lalinha', da raça American Bully, ganhou a rua em Pilar do Sul, a 140 quilômetros da capital paulista na última quarta-feira de manhã e acabou baleada por um homem em frente à uma escola infantil; Polícia investiga as circunstâncias do caso