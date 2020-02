Cabral ataca Pezão, que ataca Cabral; assista

Na mesma tarde desta segunda, 3, os ex-governadores do Rio Sérgio Cabral (MDB) e Luiz Fernando Pezão (MDB) foram interrogados pelo juiz federal, Marcelo Bretas, no âmbito da Operação Lava Jato. Cabral confessou propinas e afirmou que seu sucessor não só também as recebia, como ajudou a estruturar esquemas de corrupção no Estado. Já Pezão acusa seu antecessor de mentir e desabafou sobre o dia em que foi preso na Operação Boca de Lobo.

“Os fornecedores falavam em 10%, 15% (nos governos anteriores). Eram pagos pelas fornecedoras aos governos anteriores. Eu estabeleci junto com o Pezão um percentual de 5%: eram 3% para o meu núcleo, 1% para o dele, que era a Secretaria de Obras, e 1% para o Tribunal de Contas para a aprovação das licitações”, disse Cabral.

“Acho que é uma delação combinada entre os quatro para ganhar benefício, e eu sou o único que restou aqui. Nao sei qual é a mágoa, a tristeza, a frustração que eles têm”, rebateu Pezão, que também foi interrogado.

