Burla ao processo legislativo para votar a PEC da vingança

O Ministério Público brasileiro tem por função constitucional a defesa do regime democrático, da ordem jurídica e a tutela dos direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis.

Destacam-se entre suas atribuições constitucionais a propositura da ação penal pública e pela prática de ato de improbidade administrativa. Essas duas ações atingem os criminosos em geral e os dilapidadores do patrimônio público, incluindo políticos e as pessoas mais ricas e poderosas do país.

Com essa gama de atribuições certamente o Ministério Público incomoda, não àqueles que andam dentro da legalidade, mas os que praticaram crimes e outras infrações civis, como contra o patrimônio público e meio ambiente, atingindo em cheio políticos de todos os partidos e locais do Brasil.

A grande maioria das ações é bem proposta e boa parte delas é julgada procedente. Em alguns casos há abusos pontuais, não se pode negar. Porém, para esses casos há corregedoria interna em cada ramo do Ministério Público (da União e dos Estados), além da Corregedoria Nacional, órgãos responsáveis por fiscalizar, orientar e, se o caso, punir quem extrapola os limites da atuação e comete abusos em razão do exercício arbitrário de suas funções. Além desses órgãos de controle funcional, há, ainda, o próprio Poder Judiciário, que pode rever, reformar ou anular atos abusivos dos membros do Ministério Público.

Se um ou outro membro do Ministério Público não foi punido como deveria, aos olhos do Poder Legislativo, são casos isolados que não podem servir de parâmetro e desculpa para se alterar a composição da Corregedoria Nacional da Instituição, como pretendiam e ainda pretendem muitos Parlamentares.

Por outro lado, diversos Parlamentares votaram contra a PEC nº 05/2021, que foi rejeitada, faltando apenas 11 votos para sua aprovação.

Para a rejeição desta PEC, que era um substitutivo ao texto original, houve grande apoio popular e dos órgãos de imprensa em geral, que perceberam o perigo que ocorreria ao estado democrático de direito ao se manietar o Ministério Público, mediante uma composição do seu Conselho Nacional majoritariamente externa à Instituição e indicada pelos próprios Parlamentares, justamente aqueles que são investigados e processados pelos Promotores de Justiça e Procuradores da República, que compõem o Ministério Público brasileiro.

Contudo, há movimento entre os Parlamentares para que a PEC original seja votada ainda neste ano, contrariando regras constitucionais claras que vedam expressamente tal manobra.

A Constituição Federal prevê regra que podemos chamar de irrepetibilidade, isto é, a mesma matéria não pode ser votada na mesma sessão legislativa, que corresponde ao período de mais ou menos um ano, nos termos do art. 57 da Carta Constitucional.

Essa regra extrai-se dos seguintes dispositivos da CF:

“Artigo 60, § 5º: A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa”.

“Artigo 62, § 10: É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. (Incluído pela Emenda Constitucional 32, de 2001)”.

“Artigo 67: A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional”.

Tais regras visam a impedir burla ao sistema legislativo, posto que poderiam ser apresentados inúmeros projetos versando sobre a mesma matéria com pequenas diferenças para que, ao final, um deles fosse aprovado, e, igualmente, para proteger o parlamentar quanto a um voto já proferido, a fim de que, por meio de “pressão”, altere-o.

A única exceção é quanto a projetos de lei, que, por maioria absoluta dos membros de quaisquer das Casas, poderá constituir objeto de novo processo eleitoral na sessão legislativa. Por exclusão, não se admite essa hipótese para PEC.

É certo que o Regimento Interno da Câmara dos Deputados prevê a possibilidade de votação da proposição inicial, na hipótese de rejeição do substitutivo, como se vê do inciso V, do artigo 191:

“V – na hipótese de rejeição do substitutivo, ou na votação de projeto sem substitutivo, serão votadas a proposição inicial e as emendas a ela apresentadas; (Inciso com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021)”

Todavia, é erro básico de hermenêutica jurídica interpretar a Constituição Federal de acordo com normas infraconstitucionais. Deve ser justamente o contrário, e, por isso, à luz das regras constitucionais, esse dispositivo não sobrevive.

Não encontra guarida na Carta Constitucional o argumento de que não se votou o projeto original, mas um substitutivo ou derivado de emenda aglutinativa. A matéria já votada não pode ser reapreciada na mesma sessão legislativa, que é definida no artigo 57 da Carta Constitucional, que diz:

“Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 50, de 2006)”.

Reapreciar-se a PEC nº 05/2021, aquela que tenta sepultar o atual modelo do Ministério Público, ferindo de morte sua autonomia e a independência funcional de seus membros, é burla à regra constitucional que veda a apreciação da mesma matéria na sessão legislativa em curso. Do contrário, basta apresentar um substitutivo e, ao se constatar onde ele “pecou”, apresentar o original e convencer, ou mesmo constranger, os parlamentares que lhe foram contrários para obter sua aprovação, constituindo-se violação ao processo legislativo.

Com efeito, pretender votar ainda neste ano legislativo o original da ‘PEC da Vingança” é ato flagrantemente inconstitucional, que deve ser obstado pela própria Câmara Federal ou pelo Supremo Tribunal Federal em ação própria.

*César Dario Mariano da Silva, procurador de Justiça – SP. Mestre em Direito das Relações Sociais. Especialista em Direito Penal. Professor universitário. Autor de vários livros, dentre eles Manual de Direito Penal, Lei de Execução Penal Comentada, Provas Ilícitas, Estatuto do Desarmamento, Lei de Drogas Comentada e Tutela Penal da Intimidade, publicados pela Juruá Editora