Breves apontamentos sobre os novos tipos penais que tutelam o estado democrático de direito

A Lei nº 14.197, de 1º de setembro de 2021, que revoga a Lei de Segurança Nacional, cuida de delitos que atentam contra o Estado Democrático de Direito em seu sentido mais amplo.

A nova lei, que inclui o Título XII no Código Penal, foi publicada no dia 2 de setembro de 2021, e contou com diversos vetos presidenciais, que serão apreciados pelo Congresso Nacional brevemente, como tem ocorrido atualmente. Ela impactará sensivelmente em diversos processos em andamento, notadamente quanto ao Deputado Daniel Silveira e o ex-Deputado Roberto Jefferson.

Isso porque os delitos de opinião, aqueles cometidos por escrito ou palavras, deixam de ser tipificados na nova legislação e passam a ser crimes comuns, descritos no Código Penal, passíveis de transação penal, de competência do Juizado Especial Criminal, com exceção da calúnia agravada, e o mesmo delito ou a difamação, quando cometidos ou divulgados em quaisquer modalidades de redes sociais da rede mundial de computadores (Internet), cuja pena é triplicada.

Inclusive, incluiu parágrafo único no artigo 286 do Código Penal, que traz dispositivo que era previsto como crime contra a segurança nacional pela Lei nº 7.170/1983 (art. 23), expressamente revogado.

De acordo com o novo dispositivo, será punido com a mesma pena da figura fundamental (art. 286 do CP) aquele que incitar, publicamente, não a um delito qualquer, mas à animosidade entre as Forças Armadas, ou entre estas e os Poderes da República (Executivo, Legislativo e Judiciário), as instituições civis ou a sociedade.

Cuida-se de crime de suma gravidade, que pode colocar em risco o Estado Democrático de Direito, e merecia apenamento mais rigoroso, como o que era previsto na Lei de Segurança Nacional.

Os novos tipos penais, quando a lei entrar em vigor, 90 dias após sua publicação, constituirão o Título XII, do Código Penal, que conterá cinco capítulos: I – Dos crimes contra a soberania nacional; II – Dos crimes contra as instituições democráticas; III – Dos crimes contra o funcionamento das instituições; IV – Dos crimes contra o funcionamento dos serviços essenciais e VI – Disposições comuns, anotando que o capítulo V, que cuidava dos crimes contra o exercício da cidadania, foi vetado.

A novatio legislação não mais contempla expressamente quais são os bens jurídicos protegidos como fazia a lei revogada. No entanto, pode servir de parâmetro na interpretação de alguns de seus dispositivos.

Ela tutelará de forma genérica a integridade territorial e a soberania nacional, o regime representativo e democrático, a Federação e o Estado Democrático de Direito, bem como a segurança nacional.

Não pretendo analisar todos os dispositivos, o que decerto farei em meus livros, mas cabe-me trazer algumas ponderações sobre tipos penais que foram empregados, tanto por parte do Governo Federal para processar algumas pessoas por crime contra a honra, quanto pelo STF no famigerado inquérito judicial das fake news.

Como dito, não há mais nenhum crime de opinião. Os crimes contra a honra dos chefes dos Poderes e de induzimento à prática de algum delito previsto na lei revogada (art. 26), passam a ser tipificados no Código Penal, quais sejam, calúnia (art. 138), difamação (art. 139) e injúria (art. 140), que não era tipificada na Lei de Segurança Nacional. Já o de incitação ao crime, que era tipificado no artigo 23, está previsto no artigo 286 do Código Penal, com pena amena, de três a seis meses de detenção, ou multa.

Em alguns casos, como os acima referidos, haverá a chamada continuidade normativa típica, isto é, os crimes deixaram de ser previstos em uma lei, mas passam a ser tipificados em outra lei, não ocorrendo abolitio criminis, mas, como já disse, com pena bem inferior, que deve ser aplicada para o passado e futuro por constituir lei penal mais benéfica, retroagindo em favor do réu.

Saliento que em muitos dispositivos desta lei há dois elementos objetivos do tipo, que necessitam de interpretação de acordo com os bens jurídicos tutelados, como ocorre com qualquer norma penal. São a violência e a grave ameaça.

A violência nada mais é do que o desenvolvimento da força física para vencer resistência de alguém ou lhe causar alguma espécie de dano.

Em vários tipos penais existentes em nosso ordenamento jurídico, a violência surge como elementar ou circunstância do delito.

Não se exige que a violência seja irresistível, bastando que seja idônea a produzir o resultado querido pelo agente.

Em regra, o emprego da violência fará com que o agente responda por ela, quando advierem lesões corporais.

A ameaça, como ocorre com a violência, é integrante de vários tipos penais, funcionando ora como elementar, ora como circunstância, que agravará a pena.

Ela poderá configurar crime em si mesmo (art. 147, do CP), mas, em regra, é modo de execução de um delito.

Consiste na revelação à vítima do propósito de causar-lhe um mal atual ou futuro, que somente o agente terá como evitar. Essa promessa de mal pode ser da produção de dano ou de perigo, pouco importando qual deles seja prenunciado pelo agente.

Pode ser dirigida à própria vítima (direta) ou a terceira pessoa a ela ligada por laços familiares ou de amizade (indireta).

Não se exige que a ameaça possa ser cumprida ou que haja intenção do agente em cumprir o mal prometido. Basta, apenas, que seja séria e apta a intimidar, possuindo, portanto, potencialidade intimidativa.

Um dos tipos em que a violência ou a grave ameaça se fazem presentes é o artigo 359-L, que diz: “Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais: Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à violência”.

Observo, inicialmente, por critério de lógica, que violência a que alude a norma só pode ser a física e contra alguém, e não a contra coisa, ao passo que a ameaça deve ser grave, como expressamente definida na norma. Além disso, a ação deve ter por propósito abolir o Estado Democrático de Direito, o que se dá mediante o impedimento ou a restrição do exercício dos poderes constitucionais, quais sejam, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Note-se, assim, que a conduta praticada deve ao menos ter o potencial de produzir o resultado pretendido, mesmo que ele não ocorra, uma vez que o verbo do tipo é “tentar abolir”. Com isso, embora não ocorra a abolição do Estado Democrático de Direito, o que dar-se-ia, em regra, com golpe de estado ou revolução e a imposição de um regime totalitário, é exigido pela norma que um dos Poderes da República seja impedido ou ao menos tenha restringido o regular exercício de suas atribuições ou jurisdição.

Com efeito, a ação deve ser concreta e não presumida e cuja finalidade deve ser clara, além de haver o emprego de violência física contra pessoa ou grave ameaça com o potencial de causar o resultado, que é obstar ou restringir o livre exercício dos Poderes da República.

Outra conduta, ainda mais grave, vem delineada no artigo 359- M, que dispõe: “Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído: Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos, além da pena correspondente à violência”.

Nesta conduta, o agente vai mais longe. Ele não visa apenas impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais. Ele pretende, com o emprego de violência contra a pessoa ou grave ameaça, derrubar o governo legitimamente constituído, que me parece ser o Executivo, aquele que efetivamente governa no regime presidencialista. Não é exigida a deposição do governo, contentando-se a norma com a mera tentativa. Assim, ao empregar violência ou grave ameaça com o propósito de depor o governo legitimamente constituído, mesmo que isso não ocorra, o crime restará consumado.

Também é punida a invasão do sistema informático responsável pelas eleições. O novo dispositivo, reza que: “Art. 359-N. Impedir ou perturbar a eleição ou a aferição de seu resultado, mediante violação indevida de mecanismos de segurança do sistema eletrônico de votação estabelecido pela Justiça Eleitoral: Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa”.

Muito bem-vinda a nova norma penal em razão da violação ao sistema informatizado do TSE ocorrido em passado próximo. Para que ocorra a adequação típica, não basta a mera invasão do sistema eletrônico de votação. A finalidade da invasão deve ser o impedimento ou a perturbação da eleição ou da aferição de seu resultado, isto é, a contagem dos votos. Não se exige que ocorra o efetivo óbice do processo eleitoral ou da contagem dos votos, contentando-se o tipo com a perturbação, ou seja, a prática de alguma conduta que atrapalhe um e/ou outro.

Preocupado com o exercício dos direitos políticos, o legislador criou figura penal bem interessante, disposta no artigo 359-P, que diz: “Restringir, impedir ou dificultar, com emprego de violência física, sexual ou psicológica, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional: Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa, além da pena correspondente à violência”.

Visa o novo dispositivo proteger tanto a capacidade eleitoral ativa (direito de votar) e a capacidade eleitoral passiva (direito de ser votado). É punida a conduta de restringir (reduzir), impedir (não deixar) ou dificultar (criar obstáculo), mediante o emprego de violência física, sexual ou psicológica, o exercício dos direitos políticos de alguém (capacidade eleitoral) em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

O dispositivo inova e traz outras formas de violência que não a física, que também é prevista como modo de execução do delito. Além dela, o crime pode ser praticado com o emprego de violência sexual de qualquer ordem, como crimes sexuais ou até mesmo a chantagem por meio de ameaça de divulgação de imagens comprometedoras de natureza sexual. A violência psicológica reflete no psiquismo da pessoa, consistente em meios empregados para sua desestabilização emocional, tais como perseguições, telefonemas, chantagens e ameaças.

Sexo, de acordo com a biologia, é o masculino e o feminino.

Raça é um conceito pertinente ao campo da antropologia física ou da biologia. Valem-se os estudiosos de elementos físicos coincidentes entre os indivíduos para caracterizá-los e inseri-los em determinado grupo racial. Para o IBGE as raças são: branca, negra, índia, amarela e parda.

Cor diz respeito à tonalidade da pele e acaba se confundindo indevidamente com o termo raça. Normalmente, os indivíduos são classificados em três grandes grupos: brancos, pretos e amarelos. Assim, essas classificações, embora semelhantes, não se confundem. Um exemplo muito comum e empregado em salas de aula é a questão do albino, que é de cor branca, mas da raça negra.

A palavra etnia está ligada a um grupo biológico e culturalmente homogêneo, como os asiáticos, irlandeses ou palestinos.

A religião nada mais é do que o modo como se acredita e venera uma força maior (divindade). Exemplos: católica, judaica, budista…

Procedência nacional é o local de onde alguém provém no Brasil (Estado ou Município).

Com efeito, o agente para restringir, impedir ou dificultar o exercício dos direitos políticos de alguém, em razão seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, emprega contra ele violência física, sexual ou psicológica.

Para a consumação do delito basta o emprego desses modos de execução com a finalidade disposta na norma, independente da produção do resultado almejado, que é exaurimento do delito (crime formal).

Outro tipo penal bem interessante, que a meu ver é uma forma de terrorismo, está previsto no artigo 359-R. Diz a norma: “Destruir ou inutilizar meios de comunicação ao público, estabelecimentos, instalações ou serviços destinados à defesa nacional, com o fim de abolir o Estado Democrático de Direito: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos”.

Os objetos materiais do delito são os meios de comunicação ao público, estabelecimentos, instalações ou serviços destinados à defesa nacional. No que tange aos meios de comunicação ao público, que podem ser públicos ou privados por ausência de especificação, estão as emissoras de televisão, rádios, jornais e, também, os transmitidos pela Internet, como Youtube, Instagram, WhatsApp e outros do gênero. Os estabelecimentos, instalações ou serviços devem ser destinados à defesa nacional, como quartéis, paióis de munições, radares e outros do gênero. A conduta de destruir (arruinar) ou inutilizar (tornar imprestável à sua destinação) é uma forma de sabotagem e deve ter por escopo a abolição do Estado Democrático de Direito (elemento subjetivo do tipo).

Anoto que os crimes elencados na nova legislação são todos de suma gravidade por atentarem contra o regime democrático, a Federação, a soberania nacional e a segurança nacional. Crimes de opinião, como não deveria deixar de ser, não mais fazem parte desta legislação, passando, alguns deles, a serem previstos como crimes comuns elencados no Código Penal e com sanção bem mais amena, e todos, isoladamente, dificilmente ensejarão a pena de prisão, exceto no caso de reiteração criminosa (reincidência).

Em todos os tipos penais em que a violência é seu elemento constitutivo, a pena correspondente (lesões corporais ou homicídio) será aplicada cumulativamente com a prevista no tipo penal por expressa disposição de legal (concurso material ou formal imperfeito, a depender da hipótese).

Como norma de encerramento o artigo 359-U dispõe sobre a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, direito fundamental e já consagrado na Constituição Federal (art. 5º, IV), tão vilipendiado na atualidade. Dispõe a norma que: “Não constitui crime previsto neste Título a manifestação crítica aos poderes constitucionais nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais”.

O direito à livre manifestação do pensamento consiste justamente em poder dizer o que pensa sobre algo ou alguém, inclusive poderes constituídos e seus agentes, sem que importe crime (atipicidade formal e material). Esta regra constitucional é fruto de um país democrático e uma lei, que tutela justamente o Estado Democrático de Direito, nunca poderia punir a manifestação do pensamento, que é um dos seus pilares.

Qualquer pessoa ou Instituição, não estando livre os chefes de Estado, de Poder e outros agentes públicos e políticos, podem ser criticados, cabendo ao Poder Judiciário realizar juízo de ponderação de valores para chegar à conclusão sobre a natureza jurídica da crítica (exercício de um direito ou crime), observando que medidas desproporcionais devem ser coibidas.

Do mesmo modo, não é possível criminalizar as atividades jornalísticas e de comunicação, que também possuem fundamento constitucional. O artigo 5º, inciso XI, da Magna Carta, dispõe ser livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. No mesmo sentido, o disposto no artigo 220 da Carta Constitucional, que veda qualquer tipo de restrição à manifestação do pensamento, à criação, à expressão e à informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, observadas outras regras constitucionais, que devem conviver harmonicamente sem que haja qualquer tipo de excesso. E complementa o dispositivo seu § 2º, que veda qualquer espécie de censura de natureza política, ideológica e artística.

Por fim, reivindicações de direitos e garantias constitucionais, por meio de passeatas populares, reuniões, greves ou quaisquer outras formas de manifestações políticas com propósitos sociais, não podem ser consideradas infrações penais. Nunca um direito protegido pela própria Constituição Federal pode ser criminalizado, o que seria paradoxal, ilógico e certamente inconstitucional.

Claro que esses direitos, como quaisquer outros, não são absolutos e, quando ultrapassados seus limites, seu indevido exercício pode constituir infração, inclusive de natureza penal.

Aliás, cuidando-se de norma penal benéfica ao acusado ou investigado, deve ser aplicada analogicamente a outros tipos penais que punem os delitos de opinião, como os contra a honra (arts. 138, 139 e 140 do CP) e incitação ao crime (art. 286 do CP).

Enfim, com a entrada em vigor da nova legislação (90 dias após sua publicação), muito dificilmente haverá condenação à pena privativa de liberdade para as pessoas presas em razão de delitos de opinião, que passam a ser previstos no Código Penal. Tal intercorrência fatalmente resultará em nova análise da situação processual de cada um dos presos, já que a maioria dos delitos imputados é de opinião e punidos com penas amenas, lembrando que norma penal mais benéfica sempre retroage em favor do acusado.

*César Dario Mariano da Silva, procurador de Justiça – SP. Mestre em Direito das Relações Sociais. Especialista em Direito Penal. Professor universitário. Autor de vários livros, dentre eles Manual de Direito Penal, Lei de Execução Penal Comentada, Provas Ilícitas, Estatuto do Desarmamento, Lei de Drogas Comentada e Tutela Penal da Intimidade, publicados pela Juruá Editora