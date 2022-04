Breve análise da prescrição intercorrente em demandas de improbidade administrativa

O fenômeno da prescrição intercorrente ocorre após o ajuizamento da demanda, desde que advenham determinados eventos processuais.

Até recentemente, o STJ não admitia a aplicação da prescrição intercorrente em demandas de improbidade, ainda que a ação, ajuizada no prazo, demore mais de cinco anos para ser julgada.[1]

A Lei n. 14.230/2021 modificou a Lei n. 8.429/92, regulamentando a figura da prescrição intercorrente em demandas de improbidade. Dispõe a nova redação do art. 23, § 5°, da Lei de Improbidade, que:

“§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.”

A partir da leitura do dispositivo legal, é possível extrair duas conclusões.

A primeira é que a prescrição intercorrente ocorre após o decurso do prazo de quatro anos. Trata-se de prazo que vai contra o Enunciado 196, do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) – que estabelece que o prazo de prescrição intercorrente é o mesmo da ação – e o art. 206-A, do Código Civil – que estabelece expressamente que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da pretensão (ou seja, o prazo da ação principal).[2] O prazo é exíguo para a realização de toda a instrução processual e o exame do mérito em demandas complexas de improbidade, contrariando os princípio da proporcionalidade e da proibição de proteção insuficiente dos bens jurídicos (art. 5º, inciso LIV, da Constituição), de modo a caracterizar vício de inconstitucionalidade material.[3]

A segunda é que, para a adequada compreensão da prescrição intercorrente, é necessário conhecer as causas de interrupção da prescrição, previstas no § 4º do referido artigo 23. Vejamos:

a) ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

b) publicação da sentença condenatória;

c) publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

d) publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

e) publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

Assim, uma vez interrompida a prescrição, o mencionado § 5º dispõe que o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput do artigo 23 – ou seja, em quatro anos. A título de exemplo, com o ajuizamento de ação civil de improbidade administrativa, teremos o primeiro marco interruptivo da prescrição. O Poder Judiciário, então, terá quatro anos para prolatar uma sentença condenatória ou, ainda, preferir acórdão que reforme sentença de improcedência, sob pena de ocorrência da prescrição intercorrente.

Ainda no que tange à nova regulamentação da prescrição intercorrente, o § 8º do art. 23, também incluído pela Lei n. 14.230/2021, determina que o juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deve, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato. Vale dizer, por se tratar de norma de ordem pública, criou-se uma obrigação para o membro do Poder Judiciário decretar a prescrição intercorrente assim que tiver notícia de sua ocorrência. A regra está em consonância com o art. 921, § 5°, do CPC, que permite a decretação de ofício da prescrição intercorrente, desde que o juiz, anteriormente, intime as partes para que se manifestem no prazo de 15 dias.

É preciso deixar claro, contudo, que não opera a prescrição intercorrente a demora na solução do feito imputável ao Poder Judiciário, em atenção ao art. 240, § 3º, do CPC, que dispõe que “a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”.

No que tange à aplicabilidade da prescrição intercorrente na fase de cumprimento de sentença, é preciso destacar a existência de duas correntes. Uma primeira posição sustenta ser possível a sua incidência, em razão da ausência de vedação legal nesse sentido. Uma segunda posição, contudo, entende inviável a incidência da prescrição intercorrente na fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que as alterações promovidas no art. 23, da Lei n° 8.429/92, incidem exclusivamente para a fase de conhecimento.[4]

Em sendo adotada a primeira corrente, no que tange ao termo inicial da contagem do prazo (art. 921, § 4°, do CPC), será o dia em que o Membro do Ministério Público tiver ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis ou do próprio devedor.[5] Ademais, o art. 921, § 4º-A, do CPC, ainda estabelece que a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

Por fim, a alegação de nulidade quanto ao procedimento de suspensão das execuções somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis (art. 921, § 6°, do CPC).

[1] STJ, 2ª Turma, REsp 1289993/RO, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 19/09/2013.

[2] “Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

[3] No mesmo sentido, a Nota Técnica n° 01/2021 – 5ª CCR do Ministério Público Federal.

[4] Vejamos: “FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação por ato de improbidade administrativa – Sentença que condenou os réus pela prática dolosa de ato de improbidade administrativa – Pretensão de ressarcimento ao Erário – Imprescritibilidade – Tema nº 897 da Repercussão Geral – Imprescritibilidade que se estende à fase de cumprimento de sentença – Alterações ao art. 23 da Lei nº 8.429/92 que tratam da prescrição intercorrente na fase de conhecimento e não na fase de cumprimento de sentença – Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2234471-92.2021.8.26.0000; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Teodoro Sampaio – Vara Única; Data do Julgamento: 24/11/2021; Data de Registro: 24/11/2021).

[5] Vejamos: “Art. 921, § 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.”

*Rafael Costa é promotor de Justiça no Estado de São Paulo e professor de Direito

