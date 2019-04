Bretas condena advogadas a 21 anos de prisão por simulação de investigações da Procuradoria e da Polícia

A Justiça Federal no Rio condenou as advogadas as advogadas Valesca Ferreira Rodrigues e Luísa Kahale Raimundo Velasco a 21 anos de prisão, em regime fechado, por extorsão, falsificação de documento público, tráfico de influência e estelionato. A sentença é do juiz Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Criminal Federal.

A condenação acolhe ação do Ministério Público Federal. Segundo a Procuradoria, ‘as acusadas simulavam investigações criminais que seriam conduzidas por membros do Ministério Público Federal e/ou delegados da polícia e, em seguida, cobravam por possíveis serviços advocatícios’.

Segundo a Procuradoria, ‘pelo menos seis pessoas foram vítimas das criminosas de um expediente no qual eram induzidas pelas advogadas a acreditar na existência de investigações contra elas em diferentes órgãos, como o MPF , a Polícia Federal e a Polícia Civil’.

A ação narra que as vítimas eram chamadas a fazer pagamentos a pretexto de ‘influenciar decisões ou por serviços advocatícios inexistentes’.

“Luísa Velasco, que ao tempo dos fatos ocupava um cargo comissionado no Ministério Público Federal, e chegou a utilizar o telefone da Procuradoria Regional da República para os crimes, além de constranger as vítimas, ‘utilizou-se da estrutura do MPF na qualidade de funcionária pública, assessora de Procurador da República, e da facilidade em acessar arquivos elaborados nos padrões da instituição, para falsificar os documentos públicos”, pontuou Bretas, na sentença.

A Procuradoria sustenta que ‘com atuação nas áreas de direito penal e processual penal, Valesca e Luísa constrangiam seus clientes mediante grave ameaça a contratarem seus serviços advocatícios, induzindo-os a erro, mediante a falsificação e uso de documentos falsos, contendo símbolos identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública, forjados com o intuito de caracterizar investigações inexistentes e assim obter vantagem econômica indevida, decorrente do pagamento de serviços advocatícios que nunca seriam prestados’.

Bretas ressaltou que ‘ocorreram danos à imagem da Polícia Civil, Polícia Federal e do Ministério Público Federal, inclusive com imagens dos documentos contendo símbolos identificadores dos referidos órgãos, falsificação de assinaturas de servidores públicos, Procurador da República e Delegado”.

COM A PALAVRA, A DEFESA

A reportagem tenta contato com a defesa das advogadas Valesca Ferreira Rodrigues e Luísa Kahale Raimundo Velasco. O espaço está aberto para manifestação.