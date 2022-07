Brasileiros com bens no exterior: é necessário fazer dois tratamentos?

Com o avanço da tecnologia e a facilidade de deslocamento, é cada vez mais comum o número de brasileiros que vivem fora do país. Há casos em que as pessoas escolhem dois países distintos para viver.

A pergunta que se faz é: caso o brasileiro possua patrimônio no Brasil e no exterior e deseje dispor de seu patrimônio por meio de testamento, qual será a legislação aplicável? Ou melhor, é possível que um testamento elaborado no Brasil disponha sobre os bens localizados em outro país?

Antes de adentramos, de fato, aos questionamentos, é necessário esclarecer que o ordenamento Jurídico brasileiro preza pelo princípio da pluralidade de juízos sucessórios, significando que os bens deixados pelo, então, “de cujus”ou falecido, serão processados pela Justiça do país onde está cada bem situado.

Contudo, o caput do artigo 10 da Lei n° 4.657/42 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), prevê que deverá obedecer à lei do país do domicílio do falecido, independentemente da situação e/ou natureza dos bens, in verbis:

Art. 10. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens.

A título exemplo, se a pessoa possui bens no Brasil, mas morava nos EUA, o inventário será aberto no Brasil, mas a lei aplicável será a do domicílio do falecido, ou seja, a lei dos EUA.

A exceção à regra é a constante no § 1° do artigo 10º da lei de introdução ao Código Civil Brasileiro, onde estabelece que a sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge, dos filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus.

Logo, havendo testamento realizado no exterior abrangendo bens situados no brasil, na forma do artigo 23, II, do CPC, deverá ser proposta ação judicial para confirmar o testamento, analisando, em suma, se o testamento cumpriu as formalidades legais relativas ao país em que foi realizado e se o testamento obedeceu às normas brasileiras de ordem pública relativa à sucessão, como se respeitou à legítima, vide artigos 1.846 e 1.857, § 1º, do Código Civil, in verbis:

“Art. 1.846. Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima.

Art. 1.857. Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte.

§ 1 o A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento.”

De outro modo, deve-se compreender que as regras relativas à disposição patrimonial por meio de testamento variam de acordo com o ordenamento jurídico de cada país, sendo necessário observar a legislação do país estrangeiro em que o testador possua bens.

Em suma, é possível elaborar testamento no exterior abrangendo bens lá localizados e os bens situados no Brasil, observando as regras de validação do testamento no Brasil, como, por exemplo, o cálculo da legítima.

Outra possibilidade é a elaboração de testamento no Brasil abrangendo os bens localizados aqui e no estrangeiro. Hipótese em que deverá observar as regras relativas à legitima em relação aos bens aqui localizados e, ainda, a legislação do país estrangeiro em que o testador possua bens, a fim de possibilitar a homologação e/ou validação do testamento realizado no Brasil.

Uma última possibilidade seria a elaboração de cada testamento no país de situação dos bens, aplicando-se as regras e leis previstas em cada nacionalidade.

Portanto, é necessária a análise de cada caso, através do estudo detalhado da legislação estrangeira ou vice-versa, para verificar as regras relativas à homologação e/ou validade de testamento, assim como os custos envolvidos, para saber qual é a melhor forma de realizar o testamento.

