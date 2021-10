Brasil, tecnologia e transformação na saúde: o que deve e precisa mudar

Falar sobre a correlação de tecnologia e transformação é uma grande necessidade e diria uma questão de sobrevivência. Temos muitos desafios no Brasil, principalmente na área da saúde, mas que não serão vencidos se não ousarmos fazer uma grande transformação tecnológica de processos e inovar em termos de modelos.

Nós da Aliança para Saúde Populacional – Asap, defendemos que não será a inovação e a tecnologia, por si só, que farão a mudança, mas a sua utilização de forma eficiente e na melhoria de processos e modelos que não nos entregarão mais soluções para os desafios atuais e os que virão. Sobrevivemos a muitas transformações, principalmente nos últimos dois anos, que nos trouxeram a certeza de que temos que mudar.

Resistimos a pandemia, perda de poder aquisitivo da população, queda do PIB e diminuição de oferta de empregos, com aumento de desempregados que poderia caracterizar como a tempestade perfeita para uma involução e desestruturação do sistema de saúde, mas movimentos de fusões e aquisições, defesa de valores e princípios fundamentais e parcerias tem se mostrado um bom remédio para a atual situação, mas não serão suficientes para o que vem pela frente.

Sabemos da enorme demanda reprimida de diagnósticos e tratamentos que estas situações nos trouxeram e precisaremos, junto com inovação, tecnologia, transformações do sistema e pessoas engajadas, de novas soluções que nos ajudem a reorganizar este sistema de forma mais eficiente, aumento de qualidade e percepção de valor e satisfação de nossos beneficiários.

Precisamos fazer isso e rápido.

E entendendo que saúde e medicina começam com a questão de prevenção de doenças e promoção de saúde, nada mais providencial do que usarmos a tecnologia, quer seja em modelos preditivos, quer seja em inteligência artificial, para mudarmos a forma de interação com nossos beneficiários e buscar uma medicina mais proativa no sentido de educar, mudar hábitos e vícios e identificar precocemente patologias que virão a se desenvolver, em estágios mais precoces e mais tratáveis.

Por tudo o que temos feito hoje e pela forma como agimos, chegamos tarde em muitos casos para poder promover qualidade de vida e os melhores desfechos, por não conseguirmos fazer os diagnósticos em tempo hábil para intervenção e tratamentos. E desta forma, desperdiçamos recursos que poderiam trazer maior eficiência ao sistema e viabilizar incorporações e reinvestimento na saúde.

Mas existe uma parcela de culpa dos próprios beneficiários que precisam, cada vez mais, buscarem o autocuidado e serem promotores de sua saúde, focando em hábitos, estilo de vida e engajamento nos tratamentos de doenças e prevenção de riscos. E neste ponto a transformação baseada na tecnologia também tem muito a nos oferecer. Hoje temos diversos aplicativos, empresas e profissionais envolvidos nesta interação, na palma da mão e em tempo real.

Ser o real protagonista de seu destino passa a ser cada vez mais importante e tarefa constante do beneficiário. Sistemas de interação e modelos preditivos, o podem encontrar em meio a uma população, de forma proativa, mas é necessário e fundamental que ele se engaje e tenha adesão às orientações de seus profissionais de saúde escolhidos, para realmente mudar a sua saúde e qualidade de vida.

Por último, mas não menos importante, precisamos encontrar modelos de remuneração e indicadores de desempenho que integrem todos os atores do sistema de saúde para o mesmo foco e interesse, gerando uma ação alinhada e coesa. E neste ponto, se faz necessária, mais uma vez, a presença de uma transformação de mindset e que possa através da tecnologia, ser transparente e clara para todos. Sem isso a desconfiança minará todos os esforços para que encontremos a melhor saída conjunta para o nosso sistema de saúde.

Stephen Covey falava muito sobre a teoria da escassez e da abundância. Se pensarmos que o sistema de saúde se fecha nele mesmo e que para um ator ganhar outro precisa perder, ficaremos atados ao mundo da soma zero que nos levará a conflitos e a escassez. Mas se, por outro lado, buscarmos a coexistência dentro do ganha-ganha, trazendo mais e melhores resultados pela eficiência, teremos um mercado ainda maior para interagir e a disputa passará a ser pelo melhor dentro da abundância de ofertas.

Por que não começar a fazer isso, hoje?

*Claudio Tafla, presidente da Aliança para Saúde Populacional (ASAP) e diretor executivo das Operadoras de Planos de Saúde da Hospital Care