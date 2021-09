Brasil: reinventando o anacronismo bélico

Um susto! Foi isso, no mínimo, que aconteceu comigo em 2019, ao ler as regras para andar em um taxi em Singapura. O adesivo amarelo, escrito em inglês e colado na parte interna do vidro do carro era bem claro. Se você se negar a pagar o que o motorista declara como preço ao final da corrida, a multa é de US$ 1.000 dólares. US$ 2.000,00 se reclamar uma segunda vez, com possibilidade de mais 06 meses de prisão. Mas se fizer bagunça nesse tipo de transporte, trazendo qualquer risco para a condução daquele carro, são US$ 5.000,00 apenas para começar a conversar. Ou seja: regras são regras.

Vamos lá, confesse: em algum momento de sua existência recente você já se perguntou sobre a falência do Estado em relação a regras que garantiriam a sua segurança. Isso só não terá ocorrido caso você esteja em outro país que não o Brasil. E olha que ainda não tratamos de qualquer violência, em especial com o uso de armas de fogo. Mas o que devemos considerar mesmo é que o cidadão tem que se sentir protegido. E essa sensação não muda, em qualquer que seja o local do nosso lindo planeta Terra.

Ocorre que hoje a violência é a uma das maiores reclamações do brasileiro. E espernear não foi a melhor das atitudes para alcançar resultados. O Estado brasileiro, com regras confusas e pouco efetivas, já se reconheceu como um gigante impotente quando o assunto é a defesa do cidadão. Profissionais de segurança desmoralizados pelas leis que pautam as suas ações, uma justiça dramaticamente vagarosa e um socorro que nunca chega quando é preciso, empurraram uma parcela significativa da população para abastecer um recorde pouco comum: disparamos na compra de armas de fogo.

A chegada de uma postura abertamente ligada ao incentivo de brasileiros a serem donos de sua própria defesa, acosta em um grupo de abastados compradores que se rebelam diante de um país decidido a não indenizar as vítimas que pedem um reparo por terem sofrido algum tipo de violência. E a resposta é sempre a mesma. Em letras garrafais, as decisões judiciais a esse tipo de pedido são bloqueadas pelo argumento de que não se pode desejar que policiais ofereçam proteção à população em todos os lugares e a todo momento.

Ao mesmo tempo, Brasília surge estranhamente como o espelho da divergência do novo anacronismo bélico. O pensamento que abraçava cidadãos armados como pretensos provocadores de novas violências, estampa a imagem de mais de 500% de aumento nos registros de aquisições desses bibelôs de poder.

As regras são outras. Sem adesivos explicativos, a Secretaria de Segurança Pública da Capital reverbera números da redução criminal, atrelados ao aquecido mercado das armas. Tudo impulsionado pela antiga insatisfação com o crime. O grito do Ipiranga foi realocado para o DF, e agora às margens plácidas do Lago Paranoá. Com regras feitas por quem se sente desprotegido, temos um grito diferente: “Independência pelas armas.”

*Leonardo Sant’Anna atuou por 28 anos na PMDF e como consultor de segurança internacional em diversos países, alguns deles pela ONU. Autor do livro Quem mexeu na minha segurança?. Realizou treinamentos para corporações como o Bope