Brasil precisa apostar na formação de lideranças

O Brasil tem desafios enormes pela frente. A pandemia ajudou a forjar uma crise econômica sem precedentes, acentuando desigualdades e trazendo de volta mazelas que muitos consideravam já superadas, como a fome. Temos ainda preconceitos históricos, do racismo à homofobia, que persistem em nosso meio social e precisarão ser encarados de frente. Isso sem contar os grandes debates ambientais que este século nos reserva.

O enfrentamento desses problemas requer boa liderança. O país precisa de uma nova geração de gestores, tanto no poder público quanto na iniciativa privada e no terceiro setor, com conhecimento e habilidade à altura dos desafios atuais. Só um quadro de administradores bem formados será capaz de aliar o melhor das experiências internacionais a um olhar solidário, sensível às características únicas da sociedade brasileira.

O ProLíder, programa gratuito de formação de lideranças mantido pelo Instituto Four, é uma tentativa de contribuir com essa missão. Ao longo de quase seis meses, os participantes do ProLíder têm a oportunidade de desenvolver projetos inovadores, tanto para a área de políticas públicas quanto para a área de empreendedorismo. Para isso, contam com aulas ministradas por grandes especialistas, que oferecem um panorama sobre a realidade brasileira, seus problemas e suas potencialidades.

Na edição 2021, o ProLíder conta com 66 participantes oriundos de todas as regiões do país – um número 32% maior que o da edição anterior. Trata-se, portanto, do maior programa de formação de lideranças do Brasil.

A seleção dos talentos preza pela diversidade. De lideranças indígenas a empreendedores sociais, de quilombolas a profissionais do mundo corporativo, de refugiados a pessoas ligadas ao agronegócio: qualquer um disposto a encontrar saídas inovadoras para os problemas brasileiros tem seu espaço garantido no programa.

A metodologia do ProLíder, desenvolvida e aplicada pela Escola de Liderança da Universidade Four, preza pela aprendizagem na prática. Após completarem um ciclo básico, os alunos escolhem entre dois currículos – um mais voltado ao empreendedorismo, outro à liderança pública – e desenvolvem projetos em grupo. Ao final do processo, uma banca avaliadora julga cada projeto e premia os melhores em cada categoria.

Mas essa jornada não se encerra com o término do programa. Após cada edição, os formandos passam a fazer parte da Comunidade Four, composta pelos egressos do ProLíder. O objetivo é estabelecer uma poderosa rede de contatos entre lideranças espalhadas por todo país, garantindo, por meio da cooperação, uma trilha segura de crescimento para todos.

Esse tipo de ação coloca o Brasil na trilha do desenvolvimento sustentável e de longo prazo. Nossos desafios não pedem soluções paliativas. O país precisa capacitar melhor suas lideranças, apostando em um perfil novo de gestor, capaz de articular poder público e iniciativa privada, atento às questões sociais do país, preparado tecnicamente para desenvolver e implementar soluções. Só assim poderemos construir, juntos, uma sociedade mais próspera, justa e sustentável.

*Wellington Vitorino, fundador e diretor executivo do Instituto Four, organização sem fins lucrativos que busca selecionar, formar e desenvolver jovens líderes que pensam em maneiras de solucionar os maiores problemas do Brasil e almejam estar nos principais espaços de tomada de decisão do país