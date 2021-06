Brasil: o país da fome é o 2º mais desigual do mundo

“Eu vim do planeta fome”. Essas são palavras ditas nos anos de 1950 por Elza Soares que, quando adolescente, participou do Programa de calouros de Ary Barroso e constrangida ao ser questionada de onde vinha, Elza prontamente respondeu com aquela frase onde revelava as mazelas de ter vivido frente a frente com a fome. Em 2020 em entrevista para o G1 a cantora reafirmou “continuo no planeta fome”.

Segundo dados do Ministério da Cidadania 1/3 da população brasileira fez uso do auxílio emergencial em 2020, o que corresponde a quase 68 milhões de pessoas com um contingente de jovens entre 25 e 34 anos. Além disso, o estudo demonstra que 55% do público era composto de mulheres, o que demonstra a necessidade de que as políticas públicas relacionadas ao cuidado e a erradicação da fome sejam contínuas, alem de frisar nos recortes de gênero e raça, já que de acordo com a Pesquisa de Orçamento Familiares feita pelo IBGE, mais da metade dos lares com insegurança alimentar grave, são chefiados por mulheres negras.

A FGV Social estima que a população com menos de R$ 246 por pessoa e, portanto, em situação de extrema pobreza, chegou a quase 27 milhões de brasileiros em razão da atual crise.

O aumento de pessoas em condições de vulnerabilidade social se dá por vários fatores. Dentre eles, o agravamento da crise sanitária desencadeada pelo Coronavírus, além de a adoção de políticas de austeridade neoliberais tomadas pelo atual governo que promoveu consideráveis cortes nas políticas sociais, entre as quais se encontram a segurança alimentar e agricultura familiar dada pelo extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), empurrando milhões de brasileiros à extrema pobreza.

Na outra ponta, a concentração de renda é um problema a ser enfrentado, uma vez que o Brasil é o 2º mais desigual dos 180 países medido pelo ranking mundial Pnud, ficando atras somente do Catar. Já antes da pandemia, o Relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado no final de 2019, mostrou que 1% da população mais rica brasileira detinha 28,3% da renda do país, ou seja, quase um terço do total.

De acordo com o Instituto Justiça Fiscal, a concentração de riqueza que causa desigualdade brutal no Brasil tem relação direta com a ausência de tributação a altos rendimentos, doações e heranças, além de alíquotas regressivas no Imposto de Renda Pessoa Física que beneficia quem está nas posições mais altas da pirâmide social. As implicações é que 0,01% da população mais rica ganhe 610 vezes mais do que 80% do restante da população que ganha até 5 salários-mínimos.

É bom lembrar que o imposto constitucional sobre grandes fortunas jamais foi instituído no Brasil, o que permitiu que aproximadamente R$ 650 bilhões de impostos não arrecadados ficassem nas mãos das classes mais ricas entre 2007 e 2018 conforme o estudo.

O Instituto Justiça Fiscal ainda mostrou que mesmo durante a pandemia, os 42 bilionários brasileiros aumentaram as suas fortunas, no período entre abril de julho de 2020, enquanto a crise se agravava a milhões de brasileiros, precarizando ainda mais a vida dos mais pobres.

Embora não anule o dever do Estado em fomentar políticas de erradicação da fome e da extrema pobreza, além de alterar imediatamente a legislação tributária para tributar os mais ricos, como a fome é uma questão emergente, entre as tantas Campanhas de Alimentação que tem ganhado destaque na pandemia, vale mencionar a Campanha Nacional “Tem gente com fome” encabeçada pela Coalizão Negra Por Direitos e outras organizações da sociedade civil cujo objetivo é a arrecadação de fundos para ações emergenciais de enfrentamento à fome, à miséria e a violência na pandemia por Covid-19 com projeção de contribuir com 222.895 mil famílias em condições de vulnerabilidade social e prestar apoio humanitário atuará em bairros periféricos, favelas e quilombos das 27 unidades federativas.

A insegurança alimentar coloca milhões de brasileiros em situação de privação severa de alimentos, de modo que essa necessidade básica afeta quem está na ponta da pirâmide social. Com efeito, enfrentar a desigualdade social passa pela discussão da taxação da riqueza desse 0,01% mais rico entre os brasileiros. A taxação é comum em outros países como acontece na França, Bélgica, Holanda, Alemanha e nos vizinhos Uruguai, Colômbia e Argentina. No nosso caso, o imposto entrará nos cofres públicos para fomentar políticas públicas garantindo a Segurança Alimentar de muitas famílias que estão em extrema pobreza no País, além de equacionar outros direitos básicos como educação e saúde, por exemplo.

*Monique Rodrigues do Prado, advogada, ativista social e engajada na luta antirracista

