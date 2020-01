Brasil nota baixa no ranking da corrupção faz Moro insistir na prisão em segunda instância que Supremo enterrou Em sua conta no Twitter, ministro da Justiça e Segurança Pública demonstra decepção com indicadores da Transparência Internacional, diz que 'combater a corrupção é agenda de País, não só de Governo' e avisa que é preciso fazer muito mais 'inclusive no Congresso'