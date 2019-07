‘Brasil não deve ser refúgio para criminosos’, diz Moro sobre mafiosos da Ndrangheta Ministro da Justiça e Segurança Pública comenta no Twitter ação da Polícia Federal nesta segunda, 8, que prendeu italianos em uma cobertura no município de Praia Grande, litoral paulista, integrantes do braço na América do Sul da famosa organização instalada na região da Calábria