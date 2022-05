Brasil e seus paradoxos

O prenúncio do ano 2022 gerava grandes expectativas a nós, brasileiros dessa grande nação, não só pela decisão eleitoral dos representantes políticos de notável importância, mas por ser um ano que se somariam diversos questionamentos acerca do denominado período “pós-pandemia”, segundo o qual novas formas de trabalho se amoldaram àqueles dois anos inesquecíveis, e que agora passariam a ser incorporadas, ou não, à vida normal.

Nem alcançamos o fim da primeira metade desse ano e a população brasileira, na sua grande maioria, se apresenta perplexa com a alta dos preços, com os níveis de desemprego, com as dificuldades de obter financiamento para a tão sonhada casa própria, com a precariedade de diversos serviços públicos, dos hospitais às escolas, na precariedade do transporte público, na obtenção do mínimo incentivo governamental para pesquisas à universidade, das perícias imprescindíveis à concessão dos auxílios à aposentadoria por direito líquido e certo!

Não há como escamotear que quase todo os serviços públicos, no Brasil, não são satisfatórios e que o poder de compra da população brasileira decaiu vertiginosamente. É fato que a inflação não é mazela exclusivamente nossa, muito menos que em países menos desiguais do que o Brasil não exista esse grave problema econômico. Inegavelmente, não é esse o ponto nodal, mas que a população brasileira perceba o quão inóspitas se apresentam as condições de sobrevivência do seu país quando apresentados os altíssimos índices de desemprego e violência, esta cada vez mais recrudescida como “grito”, talvez, a tantas desigualdades sociais aqui se constata.

O amadurecimento político da população brasileira com a percepção de que, um a um integra o todo, e que todos são partícipes de uma nova realidade, com escolhas menos errôneas dos nossos representantes políticos, essa é a proposta, sem qualquer inclinação política “x” ou “y”. Não podemos mais trabalhar com amadorismos ou com as tentativas infinitas de erro ou acerto: isso custa caro, e a qualidade de vida do brasileiro não pode sofrer maiores perdas.

Em meio a esse caldeirão, rememoremos que a corrupção, no denominado “pacote anticrime”, aprovado em fins de 2019, não foi aprovada como crime hediondo (continua admitindo graça, anistia e indulto responsáveis por grande redução de pena ao alvedrio do Executivo), não foi tipificada a corrupção privada, conforme compromisso político internacional assumido pelo Brasil há mais de dez anos atrás, e ainda o chamaram de “pacote anticorrupção”: que paradoxo!

Não nos esqueçamos, também, que a Lei de improbidade administrativa teve revogação de diversos dispositivos importantes no combate à corrupção em meio à escala dos termômetros anticorrupção nos taxarem, no cenário mundial, como país cada ano mais corrupto: que paradoxo!

Uma Constituição da República promulgada há mais de 30 anos que prevê a tributação de grandes fortunas, e que ainda não foi regulamentado, apesar de girarmos sempre entre a oitava e décima economia mundial: que paradoxo!

Termos os itens da cesta básica, a que se soma o café, de cujo hábito o brasileiro gosta e se orgulha em consumir, custando o quilograma valor superior a R$20,00, tratando-se de país que mais exporta café, de solo fértil e clima tropical, em um vastíssimo território de terras produtivas concentradas nas mãos de poucos: que paradoxo!

O elenco desses paradoxos é puramente exemplificativo porque existem outros, muitos outros a serem relacionados. A corrupção é uma “erva daninha”, não é boa para ninguém. Regras claras, escolhas responsáveis, cortar-se o mal do “jeitinho”, do compadrio, do nepotismo, do assistencialismo são formas de avançarmos rumo ao desenvolvimento sociocultural que tanto sonhamos. A corrupção impede a realização de ações públicas e acentua a desigualdade social.

Há um entrelaçamento das expressões individualismo, mandonismo e clientelismo no sistema colonial brasileiro. Todas decorrem do mesmo fenômeno histórico-político: poucos exercendo grande domínio, com expressivos poderes e a quase totalidade da população o dever de obediência. Como forma de proteção, e fomento aos dois fenômenos – mandonismo e individualismo-, uma grande rede clientelar se forma para prestar auxílio, segurança, e mesmo caridade, à grande massa humana despossuída daquele período histórico, em que a assistência pecuniária era forma de assegurar a sobrevivência humana.

O sistema não só admitia, como fomentava a dependência. Dessa forma, a denominada “economia do Dom”, o sistema de “mercês”, previa retribuições e era correlato ao conceito de rede. Pequenas e grandes benesses eram concedidas como incentivo ou reconhecimento da Coroa para determinadas categorias ou pela prática de determinado serviço. As práticas assistencialistas e o paternalismo estatal, apesar de serem categorias da modernidade, já poderiam ser identificados em todo o período colonial brasileiro com outros rótulos,

Com espectro amplo e ruidoso porque muito distante de qualquer objetivo filantrópico, tais práticas ampliavam a dependência de seu povo. Os donos das Casas Grandes, os Coronéis, os Oligarcas para se manterem em posição hierarquicamente superior estabeleciam um sistema de favores, de dependência econômico-social, a uma grande rede que os fortaleciam sem, no entanto, perceberem suas reais posições no cenário político. São equações quase absolutas, uma vez que a não emancipação, impõe dependência, que para tal, faz surgir o assistencialismo e o paternalismo estatal, ciclo vicioso e involucionista, e que ainda se fazem presentes, mesmo ano alvorecer do novo milênio, e ainda presentes: que paradoxo!

Reflitemos sobre a história brasileira, observemos o passado, que se repete, e se agrava! A mudança é possível e necessária. Sejamos partícipes reais desse processo democrático, que confere amplos poderes políticos-cidadania- a todos os brasileiros, indistintamente.

*Maria Fernanda Dias Mergulhão, promotora de Justiça RJ, Doutora e Mestre em Direito, Mestre em Sociologia. Professora universitária

Este texto reflete única e exclusivamente a opinião do(a) autor(a) e não representa a visão do Instituto Não Aceito Corrupção

