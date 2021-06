Brasil do amanhã

Ao redor do mundo, fundações partidárias foram responsáveis por desenhar rumos de políticas públicas que guiaram os destinos de diversas nações. Neste círculo se discutem caminhos que definem o papel da economia, reformas legislativas, desenhos políticos e o diálogo internacional essencial com outros países e partidos para a troca de opiniões e experiências que ajudem mutuamente na solução de problemas comuns.

No Brasil, o papel destas instituições tornou-se fundamental em tempos de polarização, especialmente quando nosso país precisa assentar-se em ideias para definir seus rumos, longe da política personalista que tantos problemas já causaram ao nosso país. As reformas nos anos Fernando Henrique, a guinada social na Era Lula e os ajustes realizados por Michel Temer emergiram de fundações e institutos partidários que ajudaram a moldar ajustes positivos para a nação.

Nessa esteira, nos organizamos para dar forma e organicidade aos valores propostos pelo Partido Social Cristão por meio uma fundação nova, leve e moderna, capaz de apresentar soluções para o Brasil, debater ideias, gerar propostas e engajar a sociedade no debate político. A Fundação da Liberdade Econômica tem este condão, de trazer luz a um ambiente polarizado, discutindo conceitos que se sobrepõem às pessoas, propondo soluções reais para o país.

Assentada na condução conservadora na gestão pública e na liberdade de mercado como elemento essencial de uma sociedade próspera e inclusiva, nossas ideias buscam fornecer um rumo sólido para o debate público brasileiro.

Nos apresentamos como representantes do conservadorismo real. Aquele que nos tempos modernos foi apresentado por Edmund Burke, posteriormente por Russel Kirk e recentemente por Roger Scruton. Valores que dialogam com a tradição brasileira iniciada por José Bonifácio, absorvida por nomes como Afonso Pena e Gilberto Freyre. Um movimento que tem andado escondido e infelizmente abafado por grupos radicais que se apropriaram do seu nome para justificar suas visões tortas e cabalar votos dos mais desavisados.

Conservadorismo consiste na preservação das instituições, no princípio da prudência, moderação, cautela e na mudança realizada de forma gradual. É por definição e crença antirrevolucionário e parceiro essencial do debate e da boa política. É a voz da razão e da ponderação diante das paixões políticas que cegam a sociedade. A estabilidade e previsibilidade conservadoras são essenciais no desenho de uma sociedade fraterna e uma economia sólida.

Este conservadorismo real, pautado pelo princípio da prudência, aliado aos princípios de uma economia de mercado podem ajudar muito nosso país a reencontrar seu próprio rumo, ciente da importância de seus valores e capacidade de geração de riqueza. Este é o Brasil do amanhã com o qual sonhamos e pelo qual devemos trabalhar, mediante o debate de propostas reais que debelem nossas fraquezas.

A Fundação da Liberdade Econômica nasce com a proposta de ir além dos papéis tradicionais das fundações brasileiras, buscando inspiração nos modelos europeus e norte-americano, trabalhando na formação de lideranças e construção de cidadania. Acreditamos que o Brasil deve debater ideias, propostas e rumos reais para o país. Diante disso, nos posicionamos de forma clara, longe dos personalismos e perto do Brasil do amanhã que tanto sonhamos.

*Márcio Coimbra é presidente do Conselho de Curadores da Fundação da Liberdade Econômica. Ex-diretor da Apex-Brasil e do Senado Federal. Coordenador da pós-graduação em Relações Institucionais e Governamentais da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília. Cientista Político, mestre em Ação Política pela Universidad Rey Juan Carlos (2007), Espanha.